https://arabic.sputniknews.com/20220223/الخارجية-الروسية-سيكون-هناك-رد-قوي-على-العقوبات-الأمريكية-1059051478.html
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد قوي على العقوبات الأمريكية
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد قوي على العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستقدم ردا قويا على العقوبات الأميركية الجديدة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:44+0000
2022-02-23T13:44+0000
2022-02-23T13:44+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يجب ألا تكون هناك شكوك من أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة مماثلا، ولكنه سيكون محسوسا بالنسبة للجانب الأميركي".يشار إلى أن حزمة العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، وهي بالفعل رقم 101 على التوالي، تتماشى مع محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه إذا نفذت بريطانيا تهديدات ضد وسائل الإعلام الروسية، فلن تنتظر الإجراءات الانتقامية وقتا طويلا.وقالت للصحفيين "إذا نفذت بريطانيا تهديدات ضد وسائل الإعلام الروسية ، فلن تطول الإجراءات الانتقامية في المستقبل. قد يسأل الصحفيون البريطانيون زملاءهم الألمان عن كيفية حدوث ذلك". وخلصت إلى القول "بالمناسبة ، تستطيع سارة رينفورد ، مراسلة "بي بي سي" ، التي أصبحت ورقة مساومة في ألعاب الحكومة البريطانية ضد الصحفيين الروس، أن تخبر الكثير عن مشكلة التماثل في العلاقات الدولية".هذا وأفاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة البريطانية ستعيد النظر في قرار إصدار رخصة بث قناة "آر تي" الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد قوي على العقوبات الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستقدم ردا قويا على العقوبات الأميركية الجديدة.
موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يجب ألا تكون هناك شكوك من أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة مماثلا، ولكنه سيكون محسوسا بالنسبة للجانب الأميركي".
وأضاف البيان: "تلجأ الولايات المتحدة مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها".
يشار إلى أن حزمة العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، وهي بالفعل رقم 101 على التوالي، تتماشى مع محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه إذا نفذت بريطانيا تهديدات ضد وسائل الإعلام الروسية، فلن تنتظر الإجراءات الانتقامية وقتا طويلا.
وقالت للصحفيين "إذا نفذت بريطانيا تهديدات ضد وسائل الإعلام الروسية ، فلن تطول الإجراءات الانتقامية في المستقبل. قد يسأل الصحفيون البريطانيون زملاءهم الألمان عن كيفية حدوث ذلك".
وخلصت إلى القول "بالمناسبة ، تستطيع سارة رينفورد ، مراسلة "بي بي سي" ، التي أصبحت ورقة مساومة في ألعاب الحكومة البريطانية ضد الصحفيين الروس، أن تخبر الكثير عن مشكلة التماثل في العلاقات الدولية".
هذا وأفاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة البريطانية ستعيد النظر في قرار إصدار رخصة
بث قناة "آر تي" الروسية.