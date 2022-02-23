https://arabic.sputniknews.com/20220223/الخطوط-الجوية-العراقية-تسير-رحلة-استثنائية-إلى-الصين-1059031329.html
الخطوط الجوية العراقية تسير رحلة استثنائية إلى الصين
الخطوط الجوية العراقية تسير رحلة استثنائية إلى الصين
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة جوية استثنائية للعراقيين في الصين. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:40+0000
2022-02-23T07:40+0000
2022-02-23T07:40+0000
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وذكرت الخطوط في بيان، حسب وكالة واع العراقية: "تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل واستجابة للمناشدات التي قدمها عدد من التجار العراقيين عن تحديد يوم 8 آذار 2022 موعدا لتنفيذ الرحلة الاستثنائية للناقل الوطني إلى مدينة كوانجو الصينية بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجانب الصيني".وأضاف البيان أنه: "على المستفيدين من هذه الرحلة الالتزام بجميع القرارات والتعليمات الصادرة من السلطات العراقية والصينية".
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العالم العربي, العراق, الصين
الخطوط الجوية العراقية تسير رحلة استثنائية إلى الصين
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أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة جوية استثنائية للعراقيين في الصين.
وذكرت الخطوط في بيان، حسب وكالة واع العراقية: "تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل واستجابة للمناشدات التي قدمها عدد من التجار العراقيين عن تحديد يوم 8 آذار 2022 موعدا لتنفيذ الرحلة الاستثنائية للناقل الوطني إلى مدينة كوانجو الصينية بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجانب الصيني".
وأضاف البيان أنه: "على المستفيدين من هذه الرحلة الالتزام بجميع القرارات والتعليمات الصادرة من السلطات العراقية والصينية".