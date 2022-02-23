عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الخطوط-الجوية-العراقية-تسير-رحلة-استثنائية-إلى-الصين-1059031329.html
الخطوط الجوية العراقية تسير رحلة استثنائية إلى الصين
الخطوط الجوية العراقية تسير رحلة استثنائية إلى الصين
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة جوية استثنائية للعراقيين في الصين. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:40+0000
2022-02-23T07:40+0000
العالم العربي
العراق
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104533/32/1045333274_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dfe2d72074b9e53078405e7029fe187b.jpg
وذكرت الخطوط في بيان، حسب وكالة واع العراقية: "تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل واستجابة للمناشدات التي قدمها عدد من التجار العراقيين عن تحديد يوم 8 آذار 2022 موعدا لتنفيذ الرحلة الاستثنائية للناقل الوطني إلى مدينة كوانجو الصينية بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجانب الصيني".وأضاف البيان أنه: "على المستفيدين من هذه الرحلة الالتزام بجميع القرارات والتعليمات الصادرة من السلطات العراقية والصينية".
العراق
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104533/32/1045333274_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_473f39e22c205f0349dc62851f335f9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, الصين

الخطوط الجوية العراقية تسير رحلة استثنائية إلى الصين

07:40 GMT 23.02.2022
© flickr.com / _Illusion450_الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© flickr.com / _Illusion450_
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة جوية استثنائية للعراقيين في الصين.
وذكرت الخطوط في بيان، حسب وكالة واع العراقية: "تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل واستجابة للمناشدات التي قدمها عدد من التجار العراقيين عن تحديد يوم 8 آذار 2022 موعدا لتنفيذ الرحلة الاستثنائية للناقل الوطني إلى مدينة كوانجو الصينية بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجانب الصيني".
وأضاف البيان أنه: "على المستفيدين من هذه الرحلة الالتزام بجميع القرارات والتعليمات الصادرة من السلطات العراقية والصينية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала