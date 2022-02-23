https://arabic.sputniknews.com/20220223/الدبيبة-يعقد-مؤتمرا-تحت-شعار-نعم-للانتخابات-فيديو-1059062395.html
الدبيبة يعقد مؤتمرا تحت شعار "نعم للانتخابات"... فيديو
الدبيبة يعقد مؤتمرا تحت شعار "نعم للانتخابات"... فيديو
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عددا من المترشحين لمجلس النواب في مؤتمر يحمل شعار "نعم للانتخابات" لدعم جهوده الرامية لإجراء الانتخابات في يونيو/... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T16:32+0000
2022-02-23T16:32+0000
2022-02-23T16:32+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ونشرت منصة "حكومتنا"، التابعة للحكومة الانتقالية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد جانبا من اللقاء.ويتناول المؤتمر مجموعة من الشعارات التي يرفعها الدبيبة ووعد بها خلال خطاباته الأخيرة وهي "لا للفوضى - لا للتمديد - لا للفترات الانتقالية".يذكر أن الدبيبة تحدث، في خطابه قبل أيام، عما أطلق عليه "خطة عودة الأمانة للشعب"، التي تتضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.ولفت إلى أنه دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف حتى لا تعود الحرب، على حد وصفه.وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الانتخابات، "مضيفا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى".ويحذر الدبيبة مما صفه بـ "المسار الخطير" الذي تريده من وصفهم بـ "الطبقة السياسية المهيمنة"، مشيرا إلى أنه مسار متهور يمكن أن يؤدي إلى الحرب.وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.يذكر أن مجلس النواب الليبي، صوت مؤخرا، على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل حكومة جديدة، بعدما سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
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https://arabic.sputniknews.com/20220221/خبير-ليبي-خلافات-على-الحقائب-السيادية-تتسبب-في-تأخير-عرض-حكومة-باشاغا-على-البرلمان-1058960248.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
الدبيبة يعقد مؤتمرا تحت شعار "نعم للانتخابات"... فيديو
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عددا من المترشحين لمجلس النواب في مؤتمر يحمل شعار "نعم للانتخابات" لدعم جهوده الرامية لإجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.
ونشرت منصة "حكومتنا"، التابعة للحكومة الانتقالية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد جانبا من اللقاء.
ويتناول المؤتمر مجموعة من الشعارات التي يرفعها الدبيبة ووعد بها خلال خطاباته الأخيرة وهي "لا للفوضى - لا للتمديد - لا للفترات الانتقالية".
يذكر أن الدبيبة تحدث، في خطابه قبل أيام، عما أطلق عليه "خطة عودة الأمانة للشعب"، التي تتضمن إجراء الانتخابات
في شهر يونيو المقبل.
ولفت إلى أنه دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف حتى لا تعود الحرب، على حد وصفه.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الانتخابات، "مضيفا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى".
ويحذر الدبيبة مما صفه بـ "المسار الخطير" الذي تريده من وصفهم بـ "الطبقة السياسية المهيمنة"، مشيرا إلى أنه مسار متهور يمكن أن يؤدي إلى الحرب
.
وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي، صوت مؤخرا، على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل حكومة جديدة
، بعدما سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.