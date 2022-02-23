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https://arabic.sputniknews.com/20220223/الدبيبة-يعقد-مؤتمرا-تحت-شعار-نعم-للانتخابات-فيديو-1059062395.html
الدبيبة يعقد مؤتمرا تحت شعار "نعم للانتخابات"... فيديو
الدبيبة يعقد مؤتمرا تحت شعار "نعم للانتخابات"... فيديو
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عددا من المترشحين لمجلس النواب في مؤتمر يحمل شعار "نعم للانتخابات" لدعم جهوده الرامية لإجراء الانتخابات في يونيو/... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T16:32+0000
2022-02-23T16:32+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ونشرت منصة "حكومتنا"، التابعة للحكومة الانتقالية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد جانبا من اللقاء.ويتناول المؤتمر مجموعة من الشعارات التي يرفعها الدبيبة ووعد بها خلال خطاباته الأخيرة وهي "لا للفوضى - لا للتمديد - لا للفترات الانتقالية".يذكر أن الدبيبة تحدث، في خطابه قبل أيام، عما أطلق عليه "خطة عودة الأمانة للشعب"، التي تتضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.ولفت إلى أنه دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف حتى لا تعود الحرب، على حد وصفه.وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الانتخابات، "مضيفا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى".ويحذر الدبيبة مما صفه بـ "المسار الخطير" الذي تريده من وصفهم بـ "الطبقة السياسية المهيمنة"، مشيرا إلى أنه مسار متهور يمكن أن يؤدي إلى الحرب.وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.يذكر أن مجلس النواب الليبي، صوت مؤخرا، على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل حكومة جديدة، بعدما سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الدبيبة-يقول-إنه-سيعلن-غدا-أو-بعد-غد-عن-خارطة-طريق-جديدة-تفضي-للانتخابات-1058834883.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/خبير-ليبي-خلافات-على-الحقائب-السيادية-تتسبب-في-تأخير-عرض-حكومة-باشاغا-على-البرلمان-1058960248.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة يعقد مؤتمرا تحت شعار "نعم للانتخابات"... فيديو

16:32 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عددا من المترشحين لمجلس النواب في مؤتمر يحمل شعار "نعم للانتخابات" لدعم جهوده الرامية لإجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.
ونشرت منصة "حكومتنا"، التابعة للحكومة الانتقالية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد جانبا من اللقاء.
ويتناول المؤتمر مجموعة من الشعارات التي يرفعها الدبيبة ووعد بها خلال خطاباته الأخيرة وهي "لا للفوضى - لا للتمديد - لا للفترات الانتقالية".
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في يوليو المقبل
18 فبراير, 19:47 GMT
يذكر أن الدبيبة تحدث، في خطابه قبل أيام، عما أطلق عليه "خطة عودة الأمانة للشعب"، التي تتضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.
ولفت إلى أنه دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف حتى لا تعود الحرب، على حد وصفه.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الانتخابات، "مضيفا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى".
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
خبير ليبي: خلافات على الحقائب السيادية تتسبب في تأخير عرض حكومة باشاغا على البرلمان
21 فبراير, 15:41 GMT
ويحذر الدبيبة مما صفه بـ "المسار الخطير" الذي تريده من وصفهم بـ "الطبقة السياسية المهيمنة"، مشيرا إلى أنه مسار متهور يمكن أن يؤدي إلى الحرب.
وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي، صوت مؤخرا، على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل حكومة جديدة، بعدما سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
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