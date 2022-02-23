https://arabic.sputniknews.com/20220223/الرئيس-الجزائري-لن-نقبل-المساس-بأمن-دول-الخليج-1059040233.html
الرئيس الجزائري: لن نقبل المساس بأمن دول الخليج
الرئيس الجزائري: لن نقبل المساس بأمن دول الخليج
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تقبل المساس بأمن دول الخليج، مشيرا إلى أن ما يمس هذه البلدان العربية يمس بلاده. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:27+0000
2022-02-23T10:27+0000
2022-02-23T10:27+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
الرئيس الجزائري
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وقال تبون في لقاء مع الجالية الجزائرية في الكويت: "بالنسبة إلى الخليج، على الرغم من البعد الجغرافي، فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا، ومن يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا"، وفق وكالة "الأناضول".وعقد الرئيس الجزائري لقاء مع الجالية الجزائرية بالكويت، مساء أمس الثلاثاء، في أول أيام زيارته للبلد الخليجي قادما من قطر، التي مكث فيها 3 أيام، شارك خلالها في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، هجمات استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدة "تضامنها وتعاطفها مع الإمارات ورفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد وبالمنطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري: لن نقبل المساس بأمن دول الخليج
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تقبل المساس بأمن دول الخليج، مشيرا إلى أن ما يمس هذه البلدان العربية يمس بلاده.
وقال تبون في لقاء مع الجالية الجزائرية في الكويت: "بالنسبة إلى الخليج، على الرغم من البعد الجغرافي، فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا، ومن يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا"، وفق وكالة "الأناضول".
وعقد الرئيس الجزائري لقاء مع الجالية الجزائرية بالكويت، مساء أمس الثلاثاء، في أول أيام زيارته للبلد الخليجي قادما من قطر، التي مكث فيها 3 أيام، شارك خلالها في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، هجمات استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدة "تضامنها وتعاطفها مع الإمارات ورفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد وبالمنطقة".