https://arabic.sputniknews.com/20220223/السماح-بنزع-الكمامات-داخل-شبكة-مواصلات-لندن-1059047470.html
السماح بنزع الكمامات داخل شبكة مواصلات لندن
السماح بنزع الكمامات داخل شبكة مواصلات لندن
سمحت هيئة النقل العام في العاصمة البريطانية في لندن بنزع كمامات الوجه لركاب شبكة المواصلات العامة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:33+0000
2022-02-23T12:33+0000
2022-02-23T12:33+0000
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وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن هيئة النقل ألغت قرار إلزام الركاب بارتداء الكمامات الواقية بدءا من غد الخميس 24 فبراير/شباط.وأوضحت الهيئة أن ارتداء أقنعة الوجه لن يكون إلزاميا بموجب القانون أو شرطًا قانونيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستشجع الركاب بشدة على ارتدائها، حيث سيتم توصية "العملاء والموظفين بارتدائها إذا كانوا قادرين على ذلك".ويأتي قرار هيئة النقل في لندن بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإعلان، يوم الاثنين الماضي، عن خطط لإلغاء قيود فيروس كورونا.وجاء تحرك جونسون في سياق استراتيجية "التعايش مع كوفيد" الهادفة لتحقيق خروج من الوباء بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بحسب "رويترز".ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إلغاء جميع القواعد الإلزامية التي تمس الحريات الشخصية، وذلك بعد يوم من إثبات الاختبارات إصابة الملكة إليزابيث بالفيروس.وبموجب هذه الخطط، التي يتم إعدادها منذ أسابيع، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بارتياد المتاجر واستخدام وسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاري جونسون الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.وقال جونسون إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما، وإنه ليس هناك تهاون على الإطلاق ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
السماح بنزع الكمامات داخل شبكة مواصلات لندن
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سمحت هيئة النقل العام في العاصمة البريطانية في لندن بنزع كمامات الوجه لركاب شبكة المواصلات العامة.
وقالت صحيفة "تليغراف"
البريطانية إن هيئة النقل ألغت قرار إلزام الركاب بارتداء الكمامات الواقية بدءا من غد الخميس 24 فبراير/شباط.
وأوضحت الهيئة أن ارتداء أقنعة الوجه لن يكون إلزاميا بموجب القانون أو شرطًا قانونيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستشجع الركاب بشدة على ارتدائها، حيث سيتم توصية "العملاء والموظفين بارتدائها إذا كانوا قادرين على ذلك".
ويأتي قرار هيئة النقل في لندن بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإعلان، يوم الاثنين الماضي، عن خطط لإلغاء قيود فيروس كورونا.
وجاء تحرك جونسون في سياق استراتيجية "التعايش مع كوفيد
" الهادفة لتحقيق خروج من الوباء بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بحسب "رويترز".
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إلغاء جميع القواعد الإلزامية التي تمس الحريات الشخصية، وذلك بعد يوم من إثبات الاختبارات إصابة الملكة إليزابيث بالفيروس.
وبموجب هذه الخطط، التي يتم إعدادها منذ أسابيع، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بارتياد المتاجر واستخدام وسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاري جونسون الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.
وقال جونسون إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما، وإنه ليس هناك تهاون على الإطلاق ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية.