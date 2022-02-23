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الصندوق المخول بحماية "التيار الشمالي2 " من العقوبات الأمريكية ينهي مهمته
الصندوق المخول بحماية "التيار الشمالي2 " من العقوبات الأمريكية ينهي مهمته
قال إروين زيلرينغ، رئيس الوزراء السابق لولاية مكلنبورغ فوربومرن الفيدرالية، إن صندوقًا تم إنشاؤه في ألمانيا، كان يهدف إلى حماية "التيار الشمالي 2" من العقوبات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:14+0000
2022-02-23T15:14+0000
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وقال إروين زيليرينغ، وهو رئيس الصندوق، لإذاعة "إن دي آر": "توقف نشاط المؤسسة (الصندوق) منذ مساء أمس".وبحسبه، فإن هذه الخطوة مرتبطة بقرار الحكومة الألمانية بوقف المصادقة على خط الأنابيب، والذي أعلن عنه في اليوم السابق المستشار أولاف شولتز.وأشار زيلرينغ إلى أن مجلس إدارة الصندوق قرر بالإجماع أنه "يجب أن نأخذ هذا التطور في الاعتبار وأننا لم نعد ملتزمين بالمهمة التي كلفنا بها برلمان مكلنبورغ فوربومرن، بأننا سنعمل على استكمال خط الأنابيب، خلافًا لما نصت عليه العقوبات الأمريكية".يوم الثلاثاء، أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليماته لوزارة الاقتصاد في البلاد لاتخاذ "خطوة إدارية ضرورية" من أجل تعليق اعتماد الشركة المشغلة لخط الأنابيب، ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، أن وقف إجراءات اعتماد خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لا يعني بالضرورة أن المشروع لن يؤتي ثماره أبدا.في يناير 2021، وافق برلمان مكلنبورغ فوربومرن بأغلبية ساحقة على اقتراح حكومة الولاية لإنشاء صندوق لدعم "التيار الشمالي 2". حيث كان الغرض من الصندوق هو دعم "حماية المناخ" ومشاريع حماية الطبيعة، بما في ذلك ضمان إمدادات الطاقة الأكثر ملاءمة للمناخ.وقالت رئيسة وزراء الولاية الفيدرالية، مانويلا شفيزيغ، إن الصندوق سيكون لديه تفويض محدود زمنيًا لدعم استكمال "التيار الشمالي 2".وفي الوقت نفسه، أكد زيليرينغ أن الصندوق سيواصل العمل الهادف إلى "حماية المناخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/ألمانيا-قرار-وقف-مشروع-التيار-الشمالي-2-لا-يمنع-تشغيله-يوما-ما-1059048565.html
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العالم, روسيا, اقتصاد

الصندوق المخول بحماية "التيار الشمالي2 " من العقوبات الأمريكية ينهي مهمته

15:14 GMT 23.02.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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قال إروين زيلرينغ، رئيس الوزراء السابق لولاية مكلنبورغ فوربومرن الفيدرالية، إن صندوقًا تم إنشاؤه في ألمانيا، كان يهدف إلى حماية "التيار الشمالي 2" من العقوبات الأمريكية المحتملة، قد سحب دعمه للمشروع.
وقال إروين زيليرينغ، وهو رئيس الصندوق، لإذاعة "إن دي آر": "توقف نشاط المؤسسة (الصندوق) منذ مساء أمس".
وبحسبه، فإن هذه الخطوة مرتبطة بقرار الحكومة الألمانية بوقف المصادقة على خط الأنابيب، والذي أعلن عنه في اليوم السابق المستشار أولاف شولتز.
وأشار زيلرينغ إلى أن مجلس إدارة الصندوق قرر بالإجماع أنه "يجب أن نأخذ هذا التطور في الاعتبار وأننا لم نعد ملتزمين بالمهمة التي كلفنا بها برلمان مكلنبورغ فوربومرن، بأننا سنعمل على استكمال خط الأنابيب، خلافًا لما نصت عليه العقوبات الأمريكية".
يوم الثلاثاء، أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليماته لوزارة الاقتصاد في البلاد لاتخاذ "خطوة إدارية ضرورية" من أجل تعليق اعتماد الشركة المشغلة لخط الأنابيب، ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
ألمانيا: قرار وقف مشروع "التيار الشمالي-2" لا يمنع تشغيله يوما ما
12:40 GMT
وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، أن وقف إجراءات اعتماد خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لا يعني بالضرورة أن المشروع لن يؤتي ثماره أبدا.
في يناير 2021، وافق برلمان مكلنبورغ فوربومرن بأغلبية ساحقة على اقتراح حكومة الولاية لإنشاء صندوق لدعم "التيار الشمالي 2". حيث كان الغرض من الصندوق هو دعم "حماية المناخ" ومشاريع حماية الطبيعة، بما في ذلك ضمان إمدادات الطاقة الأكثر ملاءمة للمناخ.
وقالت رئيسة وزراء الولاية الفيدرالية، مانويلا شفيزيغ، إن الصندوق سيكون لديه تفويض محدود زمنيًا لدعم استكمال "التيار الشمالي 2".
وفي الوقت نفسه، أكد زيليرينغ أن الصندوق سيواصل العمل الهادف إلى "حماية المناخ".
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