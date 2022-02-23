https://arabic.sputniknews.com/20220223/العثور-على-حطام-سفينة-تعود-للقرن-الثالث-للميلاد-في-تركيا-1059044445.html

العثور على حطام سفينة تعود للقرن الثالث للميلاد في تركيا

العثور على حطام سفينة تعود للقرن الثالث للميلاد في تركيا

عثر علماء آثار أتراك على حطام سفينة لبحارة من جزيرة "رودس"، يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي في أعماق خليج "فتحية" بولاية موغلا غربي البلاد. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T11:33+0000

2022-02-23T11:33+0000

2022-02-23T11:33+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

حادثة سفينة "ميرسر ستريت"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/72/1042637259_0:296:3001:1984_1920x0_80_0_0_aa2e485f0b5973f1832dbb1ff966dfbc.jpg

وأظهرت الأبحاث والدراسات التي أجرتها مجموعة الآثاريين الأتراك على الحطام والموجودات، ونشرت نتائجها في مجلة "علم الآثار والاثنوغرافيا التركية"، أن الحطام يرجع للعصر الروماني، ويعود لسفينة مملوكة لبحّارة من جزيرة "رودس".وقال هارون أوزداش، نائب مدير معهد العلوم والتقنيات البحرية بجامعة 9 أيلول التركية ورئيس مشروع البحث، إن مجموعة من الآثاريين الأتراك، العاملين ضمن مشروع "التراث الأزق: الممتلكات التركية من حطام السفينة"، وضعوا خرائط للتراث الثقافي المغمور في السواحل التركية، وفق وكالة "الأناضول".وأضاف أن الأبحاث التي أجرتها مجموعة الآثاريين في منطقة خليج فتحية، مكنتهم من الوصول إلى حطام سفينة ترجع لبحارة من جزيرة رودس.وأردف: "بدا هذا الاكتشاف على شكل أكوام من الحطام على عمق 28 مترًا تحت سطح الماء، لنكتشف لاحقًا أكوامًا من أمفورات موجودة على منحدر يتراوح عمقه بين 30 و 38 مترًا".وأوضح أن الدراسات على أمفورات أظهرت أن إنتاجها جرى في جزيرة رودس في العصر الروماني أواخر القرن الثالث الميلادي، وقد توقف إنتاج هذا النوع من أمفورات بعد ذلك القرن.وذكر أوزداش أن الحطام يشير إلى أن طول السفينة التجارية، كان يتراوح بين 20 و30 متراً، وأن الآثاريين يعتقدون بأن تحطمها كان بسبب عاصفة ضربت المنطقة.ونوه هارون أوزداش بأن أعمال المسح التي أجريت في المنطقة أظهرت وجود مرسى داخل خليج فتحية، حيث تم العثور في بقية مناطق الخليج على أكثر من 4 آلاف مرساة.وخلال أعمال البحث والتنقيب في الحطام الموجود على منحدر بحري بعمق 28 إلى 38 مترًا تحت سطح الماء، عثر علماء الآثار على جرار خزفية تعرف باسم "أمفورات" كانت تستخدم لنقل المنتجات التجارية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار تركيا اليوم, حادثة سفينة "ميرسر ستريت"