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العراق.. قرار جديد في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس
العراق.. قرار جديد في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:46+0000
2022-02-23T11:46+0000
العراق
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن المحكمة الاتحادية كانت قد عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من فبراير/ شباط 2022".ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير الجاري ولمدة (3) أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئاسة-العراق-حائرة-بين-المحكمة-الاتحادية-والبرلمان-بعد-قرار-إعادة-فتح-باب-الترشح-1058966687.html
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العراق, العالم العربي

العراق.. قرار جديد في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس

11:46 GMT 23.02.2022
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Khalid Mohammed
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن المحكمة الاتحادية كانت قد عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من فبراير/ شباط 2022".

وأضافت أن "المحكمة قررت اليوم الأربعاء تأجيل البت بالدعوى إلى الأول من شهر مارس/آذار المقبل".

علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
"رئاسة العراق" حائرة بين المحكمة الاتحادية والبرلمان بعد قرار إعادة فتح باب الترشح
21 فبراير, 18:23 GMT
ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".
وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.
في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير الجاري ولمدة (3) أيام.
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