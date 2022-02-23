https://arabic.sputniknews.com/20220223/العراق-قرار-جديد-في-دعوى-إعادة-فتح-باب-الترشيح-لمنصب-الرئيس-1059045263.html

العراق.. قرار جديد في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس

العراق.. قرار جديد في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T11:46+0000

2022-02-23T11:46+0000

2022-02-23T11:46+0000

العراق

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045987100_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_30ebe49254024df13e07fa410aafdf45.jpg

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن المحكمة الاتحادية كانت قد عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من فبراير/ شباط 2022".ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير الجاري ولمدة (3) أيام.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئاسة-العراق-حائرة-بين-المحكمة-الاتحادية-والبرلمان-بعد-قرار-إعادة-فتح-باب-الترشح-1058966687.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, العالم العربي