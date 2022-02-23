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https://arabic.sputniknews.com/20220223/العراق-يطوي-ملف-التعويضات-ويخرج-من-طائلة-الفصل-السابع-1059052378.html
العراق يطوي ملف التعويضات ويخرج من طائلة الفصل السابع
العراق يطوي ملف التعويضات ويخرج من طائلة الفصل السابع
تناقش الحلقة إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأنه لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-23T13:46+0000
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العراق يطوي ملف التعويضات ويخرج من طائلة الفصل السابع
العراق يطوي ملف التعويضات ويخرج من طائلة الفصل السابع
وخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فُرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت.وسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق، باعتباره شكل تهديداً للأمن الدولي، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.الخبير في الشؤون الإقليمية، أبو بكر الأنصاري، رأىكما اعتبر أنه "بهذا الحدث، يكون العراق قد أغلق كافة الملفات التي كانت عالقة بينه وبين الكويت، وسيساهم في دفع العلاقات الثنائية بينها إلى الأمام".إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио

العراق يطوي ملف التعويضات ويخرج من طائلة الفصل السابع

13:46 GMT 23.02.2022
العراق يطوي ملف التعويضات ويخرج من طائلة الفصل السابع
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأنه لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.
وخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فُرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت.
وسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق، باعتباره شكل تهديداً للأمن الدولي، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
الخبير في الشؤون الإقليمية، أبو بكر الأنصاري، رأى

أنه "من شأن هذا القرار تخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد العراقي، إلا أنه استبعد أن تكون له تأثيرات ملموسة على الأوضاع السياسية داخل البلاد".

كما اعتبر أنه "بهذا الحدث، يكون العراق قد أغلق كافة الملفات التي كانت عالقة بينه وبين الكويت، وسيساهم في دفع العلاقات الثنائية بينها إلى الأمام".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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