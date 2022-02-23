https://arabic.sputniknews.com/20220223/الغرب-يكثف-دعمه-العسكري-لكييف-1059056127.html

الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف

الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف

نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة ترسل قوات إلى البلطيق والغرب يفرض عقوبات على روسيا، إحباط هجمات إرهابية لـ "داعش" في لبنان، الرئيسان المصري والجزائري في... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T14:38+0000

2022-02-23T14:38+0000

2022-02-23T14:43+0000

راديو

بلا قيود

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الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف

نبدأ تفاصيل الحلقة من الشأن الأوكراني وإعلان هيئة الأمن الفيدرالي الروسية عن إحباطها هجوما على كنيسة في شبه جزيرة القرم خططت له جماعة أوكرانية يمينية متطرفة، حيث تم اعتقال ستة أشخاص يحملون الجنسية الروسية في القرم على خلفية هذه القضية، وهم يعدون من أنصار جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا.كشفت الولايات المتحدة عن إعادة توزيع القوات الأمريكية في أوروبا، وإرسال 800 جندي مشاة ونحو ثماني طائرات مقاتلة إف-35 و 32 طائرة هليكوبتر هجومية إيه.إتش 64 أباتشي إلى منطقة البلطيق، كما أكدت كندا أنها سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس إرسال قوات حفظ سلام إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.حول هذا الموضوع، المحلل السياسي يوري سفيتوف، لـ "سبوتنيك":وبدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات جديدة على روسيا طالت خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي-2"، ومصارف وكيانات، وشخصيات روسية، كما لوحت واشنطن بفرض عقوبات على بوتين، إذا استمر الوضع في أوكرانيا في التصعيد.وحول تأثير هذه العقوبات، قال فلاديمير أولينشينكو، الباحث الأول في مركز الدراسات الأوروبية، ومعهد الاقتصاد العالمي، لـ "بلا قيود":قمة مصرية جزائرية كويتيةيعقد في الكويت، اجتماع، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والجزائري عبد المجيد تبون، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لبحث المستجدات الإقليمية.حول هذا اللقاء، قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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