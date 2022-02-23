https://arabic.sputniknews.com/20220223/الغرب-يكثف-دعمه-العسكري-لكييف-1059056127.html
الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف
الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة ترسل قوات إلى البلطيق والغرب يفرض عقوبات على روسيا، إحباط هجمات إرهابية لـ "داعش" في لبنان، الرئيسان المصري والجزائري في... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:38+0000
2022-02-23T14:38+0000
2022-02-23T14:43+0000
راديو
بلا قيود
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الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف
الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف
نبدأ تفاصيل الحلقة من الشأن الأوكراني وإعلان هيئة الأمن الفيدرالي الروسية عن إحباطها هجوما على كنيسة في شبه جزيرة القرم خططت له جماعة أوكرانية يمينية متطرفة، حيث تم اعتقال ستة أشخاص يحملون الجنسية الروسية في القرم على خلفية هذه القضية، وهم يعدون من أنصار جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا.كشفت الولايات المتحدة عن إعادة توزيع القوات الأمريكية في أوروبا، وإرسال 800 جندي مشاة ونحو ثماني طائرات مقاتلة إف-35 و 32 طائرة هليكوبتر هجومية إيه.إتش 64 أباتشي إلى منطقة البلطيق، كما أكدت كندا أنها سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس إرسال قوات حفظ سلام إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.حول هذا الموضوع، المحلل السياسي يوري سفيتوف، لـ "سبوتنيك":وبدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات جديدة على روسيا طالت خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي-2"، ومصارف وكيانات، وشخصيات روسية، كما لوحت واشنطن بفرض عقوبات على بوتين، إذا استمر الوضع في أوكرانيا في التصعيد.وحول تأثير هذه العقوبات، قال فلاديمير أولينشينكو، الباحث الأول في مركز الدراسات الأوروبية، ومعهد الاقتصاد العالمي، لـ "بلا قيود":قمة مصرية جزائرية كويتيةيعقد في الكويت، اجتماع، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والجزائري عبد المجيد تبون، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لبحث المستجدات الإقليمية.حول هذا اللقاء، قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
الغرب يكثف دعمه العسكري لكييف
14:38 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة ترسل قوات إلى البلطيق والغرب يفرض عقوبات على روسيا، إحباط هجمات إرهابية لـ "داعش" في لبنان، الرئيسان المصري والجزائري في الكويت، تسريبات إسرائيلية عن تشكيل تحالف إسرائيلي سعودي إماراتي بحريني للتصدي للمسيرات اليمنية.
نبدأ تفاصيل الحلقة من الشأن الأوكراني وإعلان هيئة الأمن الفيدرالي الروسية عن إحباطها هجوما على كنيسة في شبه جزيرة القرم
خططت له جماعة أوكرانية يمينية متطرفة، حيث تم اعتقال ستة أشخاص يحملون الجنسية الروسية في القرم على خلفية هذه القضية، وهم يعدون من أنصار جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا.
كشفت الولايات المتحدة عن إعادة توزيع القوات الأمريكية في أوروبا
، وإرسال 800 جندي مشاة ونحو ثماني طائرات مقاتلة إف-35 و 32 طائرة هليكوبتر هجومية إيه.إتش 64 أباتشي إلى منطقة البلطيق، كما أكدت كندا أنها سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
، وذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس إرسال قوات حفظ سلام إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
حول هذا الموضوع، المحلل السياسي يوري سفيتوف، لـ "سبوتنيك
":
"الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يهدف إلى ضمان سلامة السكان، ووقف قتل المدنيين، إذا دخلت القوات الروسية أراضي هاتين الجمهوريتين، وتم إنشاء قواعد عسكرية روسية هناك، فإن مهمتها ستكون لضمان توقف القوات المسلحة الأوكرانية عن قصف هذه الأراضي، وإلا سنشهد ردا مناسبا".
وبدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات جديدة على روسيا طالت خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي-2"، ومصارف وكيانات، وشخصيات روسية، كما لوحت واشنطن بفرض عقوبات على بوتين، إذا استمر الوضع في أوكرانيا في التصعيد.
وحول تأثير هذه العقوبات، قال فلاديمير أولينشينكو، الباحث الأول في مركز الدراسات الأوروبية، ومعهد الاقتصاد العالمي، لـ "بلا قيود
":
"السياسة الخارجية الأمريكية ليست عميقة، هل تعرفون لماذا؟ بسبب فرض بايدن بنفسه للعقوبات - لأن فرض العقوبات يجب أن يتم من قبل وزارة المالية وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، وبايدن بفرضه عقوبات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسكيعترف بهما كدولتين مستقلتين".
قمة مصرية جزائرية كويتية
يعقد في الكويت، اجتماع، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والجزائري عبد المجيد تبون، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لبحث المستجدات الإقليمية
.
حول هذا اللقاء، قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية لـ "بلا قيود
":
"اللقاء يهدف لبحث المستجدات الإقليمية والنزاعات الدولية التي قد تهدد المنطقة، وربما من أجل بحث ترتيبات القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر، وعودة سوريا إلىالجامعة العربية ومشاركتها في القمة، وكيفية إعادة الاستقرار لليبيا، وبلا شك الأزمة اليمنية خاصة بعد تهديد الحوئي بالمسيرات والصواريخ لدول الخليج".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
التفاصيل في الملف الصوتي...