https://arabic.sputniknews.com/20220223/القوات-الأوكرانية-تجدد-اعتداءها-على-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1059067934.html

القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

قصفت القوات الأوكرانية بلدة غورلوفكا بشمال دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T19:23+0000

2022-02-23T19:23+0000

2022-02-23T19:23+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار أوكرانيا

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ووفقًا للمكتب التمثيلي، تم إطلاق ثماني قذائف من عيار 82 ملم في الساعة 21:00، وبعد خمس دقائق أطلقت القوات الأوكرانية أربع قنابل "آر بي جي" على البلدة، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة.وتعد جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر مناطق غورلوفكا التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي هي قرية "زايتسيفو" وقرى مناجم الفحم التي تحمل اسم "غاغارين" و"6/7" الواقعة على أطراف المدينة.كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن "أحد عناصر القوات المحلية، في جمهورية لوغانسك الشعبية، لقي مصرعه نتيجة هجوم بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية".ومنذ عام 2014، أصبحت مدينة غورلوفكا تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على بعد 50 كيلومترًا شمالي دونيتسك.

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