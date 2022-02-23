القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

ووفقًا للمكتب التمثيلي، تم إطلاق ثماني قذائف من عيار 82 ملم في الساعة 21:00، وبعد خمس دقائق أطلقت القوات الأوكرانية أربع قنابل "آر بي جي" على البلدة، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة.وتعد جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر مناطق غورلوفكا التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي هي قرية "زايتسيفو" وقرى مناجم الفحم التي تحمل اسم "غاغارين" و"6/7" الواقعة على أطراف المدينة.كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن "أحد عناصر القوات المحلية، في جمهورية لوغانسك الشعبية، لقي مصرعه نتيجة هجوم بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية".ومنذ عام 2014، أصبحت مدينة غورلوفكا تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على بعد 50 كيلومترًا شمالي دونيتسك.
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
وتعد جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر مناطق غورلوفكا التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي هي قرية "زايتسيفو" وقرى مناجم الفحم التي تحمل اسم "غاغارين" و"6/7" الواقعة على أطراف المدينة.
كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن "أحد عناصر القوات المحلية، في جمهورية لوغانسك الشعبية، لقي مصرعه نتيجة هجوم بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية".
ومنذ عام 2014، أصبحت مدينة غورلوفكا تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على بعد 50 كيلومترًا شمالي دونيتسك.