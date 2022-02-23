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https://arabic.sputniknews.com/20220223/القوات-الأوكرانية-تجدد-اعتداءها-على-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1059067934.html
القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
قصفت القوات الأوكرانية بلدة غورلوفكا بشمال دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T19:23+0000
2022-02-23T19:23+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا للمكتب التمثيلي، تم إطلاق ثماني قذائف من عيار 82 ملم في الساعة 21:00، وبعد خمس دقائق أطلقت القوات الأوكرانية أربع قنابل "آر بي جي" على البلدة، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة.وتعد جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر مناطق غورلوفكا التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي هي قرية "زايتسيفو" وقرى مناجم الفحم التي تحمل اسم "غاغارين" و"6/7" الواقعة على أطراف المدينة.كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن "أحد عناصر القوات المحلية، في جمهورية لوغانسك الشعبية، لقي مصرعه نتيجة هجوم بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية".ومنذ عام 2014، أصبحت مدينة غورلوفكا تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على بعد 50 كيلومترًا شمالي دونيتسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/مندوب-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-لن-تتسامح-مع-أي-خرق-لوقف-إطلاق-النار-1059062853.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

19:23 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Dan Levyخط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Dan Levy
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قصفت القوات الأوكرانية بلدة غورلوفكا بشمال دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار.
ووفقًا للمكتب التمثيلي، تم إطلاق ثماني قذائف من عيار 82 ملم في الساعة 21:00، وبعد خمس دقائق أطلقت القوات الأوكرانية أربع قنابل "آر بي جي" على البلدة، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
1/1
© Sputnik
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
وتعد جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر مناطق غورلوفكا التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي هي قرية "زايتسيفو" وقرى مناجم الفحم التي تحمل اسم "غاغارين" و"6/7" الواقعة على أطراف المدينة.
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كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن "أحد عناصر القوات المحلية، في جمهورية لوغانسك الشعبية، لقي مصرعه نتيجة هجوم بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية".
ومنذ عام 2014، أصبحت مدينة غورلوفكا تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على بعد 50 كيلومترًا شمالي دونيتسك.
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