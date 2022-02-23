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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/القوات-الأوكرانية-تقصف-قرية-في-دونيتسك-1059027761.html
القوات الأوكرانية تقصف قرية في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف قرية في دونيتسك
أفاد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC) أن القوات الأوكرانية قصفت قرية سبارتاك في الجمهورية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T05:02+0000
2022-02-23T05:02+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في البيان: " تم تسجيل إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مستوطنة أفدييفكا - مستوطنة سبارتاك، وتم إطلاق 5 قذائف من عيار 82 ملم".وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف قرية في دونيتسك

05:02 GMT 23.02.2022
© REUTERS / Maksim Levinالوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل مسن، 63 عاماً، يتفقد منزلاُ تعرض للقصف الصاروخي الأوكراني في قوية ترامتشوك في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل مسن، 63 عاماً، يتفقد منزلاُ تعرض للقصف الصاروخي الأوكراني في قوية ترامتشوك في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
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أفاد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC) أن القوات الأوكرانية قصفت قرية سبارتاك في الجمهورية.
وجاء في البيان: " تم تسجيل إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مستوطنة أفدييفكا - مستوطنة سبارتاك، وتم إطلاق 5 قذائف من عيار 82 ملم".
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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