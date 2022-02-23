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https://arabic.sputniknews.com/20220223/القوات-الأوكرانية-تنتهك-نظام-وقف-إطلاق-النار-مع-دونيتسك-342-مرة-خلال-أسبوع-1059038809.html
القوات الأوكرانية تنتهك نظام وقف إطلاق النار مع دونيتسك 342 مرة خلال أسبوع
القوات الأوكرانية تنتهك نظام وقف إطلاق النار مع دونيتسك 342 مرة خلال أسبوع
تم تسجيل 342 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال 7 أيام، من قبل القوات الأوكرانية، بحسب ما نشر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:09+0000
2022-02-23T10:09+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لممثل الجمهورية في المركز بأن هذه الانتهاكات تم تسجيلها في الفترة الواقعة ما بين 7 فبرارير ولغاية 23 من نفس الشهر.توزعت هذه الانتهاكات على غورولوفكا 80 اعتداء، وعلى دونيتسك 115 اعتداء، وعلى ماريوبول 147 اعتداء، حيث تم استخدام 250 مرة أسلحة ثقيلة، ليصل مجموع ما تم إطلاقه 4473 طلقة من عيارات مختلفة.ومات 4 مدنيين، ثلاثة منهم نتيجة عمل تخريبي على طريق دونيتسك - جورلوفكا السريع. وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.وفي غضون الأيام السبع تضرر نتيجة للقصف 27 مبنى سكني، ومن مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك. مؤسسة طبية واحدة، و 3 مؤسسات تعليمية، و 4 مرافق بنية تحتية حيوية ومركبتين.وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام، حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تنتهك نظام وقف إطلاق النار مع دونيتسك 342 مرة خلال أسبوع

10:09 GMT 23.02.2022
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الوضع في دونباس - تداعيات القصف الصاروخي الأوكراني على حي بيتروفسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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تم تسجيل 342 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال 7 أيام، من قبل القوات الأوكرانية، بحسب ما نشر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC).
ووفقا لممثل الجمهورية في المركز بأن هذه الانتهاكات تم تسجيلها في الفترة الواقعة ما بين 7 فبرارير ولغاية 23 من نفس الشهر.
توزعت هذه الانتهاكات على غورولوفكا 80 اعتداء، وعلى دونيتسك 115 اعتداء، وعلى ماريوبول 147 اعتداء، حيث تم استخدام 250 مرة أسلحة ثقيلة، ليصل مجموع ما تم إطلاقه 4473 طلقة من عيارات مختلفة.
ومات 4 مدنيين، ثلاثة منهم نتيجة عمل تخريبي على طريق دونيتسك - جورلوفكا السريع. وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي غضون الأيام السبع تضرر نتيجة للقصف 27 مبنى سكني، ومن مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك. مؤسسة طبية واحدة، و 3 مؤسسات تعليمية، و 4 مرافق بنية تحتية حيوية ومركبتين.
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام، حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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