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https://arabic.sputniknews.com/20220223/الكرملين-يعلن-عن-مكالمة-هاتفية-بين-بوتين-وأردوغان-1059045834.html
الكرملين يعلن عن مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان
الكرملين يعلن عن مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجريان اليوم مكالمة هاتفية". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:54+0000
2022-02-23T11:57+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
الكرملين
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وأوضح بيسكوف بأن مثل هذه المحادثات "مخطط لها".كما كشف أردوغان، في وقت سابق، أن "أنقرة تواصل اتصالاتها مع موسكو بشأن تنظيم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، فيما ستتواصل الدبلوماسية الهاتفية".وأوضح الرئيس التركي للصحفيين أنه "في الوقت الحالي، تجري اتصالات لزيارة السيد بوتين، في غضون ذلك، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية معه، آمل أن نحقق نتائج جيدة".كما صرح الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أن "أنقرة لا تستطيع التخلي عن روسيا، على الرغم من عدائية الوضع حول أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أجهزة-الأمن-الروسية-تمنع-هجوما-إرهابيا-في-القرم-1059039092.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, الكرملين

الكرملين يعلن عن مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان

11:54 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 23.02.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورلقاء بوتين وأردوغان
لقاء بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجريان اليوم مكالمة هاتفية".
وأوضح بيسكوف بأن مثل هذه المحادثات "مخطط لها".
كما كشف أردوغان، في وقت سابق، أن "أنقرة تواصل اتصالاتها مع موسكو بشأن تنظيم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، فيما ستتواصل الدبلوماسية الهاتفية".
المخابرات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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10:03 GMT
وأوضح الرئيس التركي للصحفيين أنه "في الوقت الحالي، تجري اتصالات لزيارة السيد بوتين، في غضون ذلك، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية معه، آمل أن نحقق نتائج جيدة".
كما صرح الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أن "أنقرة لا تستطيع التخلي عن روسيا، على الرغم من عدائية الوضع حول أوكرانيا".
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