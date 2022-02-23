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الكويت تعلق على انتهاء العراق من سداد تعويضات غزو صدام حسين
الكويت تعلق على انتهاء العراق من سداد تعويضات غزو صدام حسين
علق سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، على قرار خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التعويضات المالية نتيجة غزو البلاد في عام 1990. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T08:06+0000
2022-02-23T08:06+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال العتيبي في كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية".وتابع: "وفاء العراق بالتزاماته الدولية يمثل نقطة انطلاق".وأكد أن "الكويت لن تدخر أي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه".وأعلن العراق رسميا خروجه من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكدا أنه لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا.ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/على-غرار-تعويضات-غزو-الكويت-لماذا-لا-تعوض-الولايات-المتحدة-غزوها-للعراق-1058498330.html
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العراق, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت تعلق على انتهاء العراق من سداد تعويضات غزو صدام حسين

08:06 GMT 23.02.2022
© AP Photo / Anonymousغزو الكويت
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Anonymous
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علق سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، على قرار خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التعويضات المالية نتيجة غزو البلاد في عام 1990.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال العتيبي في كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية".

وأضاف: "نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وإنهاء ملف التعويضات".

وتابع: "وفاء العراق بالتزاماته الدولية يمثل نقطة انطلاق".
وأكد أن "الكويت لن تدخر أي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه".
وأعلن العراق رسميا خروجه من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكدا أنه لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا.
على غرار تعويضات غزو الكويت… لماذا لا تعوض الولايات المتحدة غزوها للعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
على غرار تعويضات غزو الكويت… لماذا لا تعوض الولايات المتحدة غزوها للعراق
13 فبراير, 13:00 GMT
ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.
ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
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