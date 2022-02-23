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https://arabic.sputniknews.com/20220223/المفوضية-الأوروبية-متمسكون-بوقف-اعتمادنا-على-الغاز-الروسي-1059058734.html
المفوضية الأوروبية: متمسكون بوقف اعتمادنا على الغاز الروسي
المفوضية الأوروبية: متمسكون بوقف اعتمادنا على الغاز الروسي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي "مصمم" على وقف اعتماده على الغاز الروسي، حيث تستخدم موسكو الطاقة كأداة سياسية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:24+0000
2022-02-23T15:24+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة فون دير لاين للصحفيين خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، اليوم الأربعاء.وذكرت: "كما رأينا، استخدمت روسيا الطاقة في الشهر الماضي، إن لم نقل سنوات، للضغط ليس فقط على أوكرانيا ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي، ونحن الآن مصممون على التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي".تأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، بعدما وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك الاتفاقيات الدولية.ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الأوروبي إلى 2187 دولارا لكل ألف متر مكعب لأول مرة في التاريخ في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن ظل في ارتفاع لأشهر عدة.يُعتقد أن سبب أزمة الطاقة هو زيادة الطلب على الغاز الطبيعي عالميا والاعتماد الشديد على شحنات الطاقة الأجنبية، فضلا عن عدم اليقين بشأن إطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي 2".بعد التصعيد الأخير للوضع حول أوكرانيا واعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 7%، وتداولت بأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر مكعب الأربعاء، وفقا لبورصة "آي سي إي" في لندن.
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية: متمسكون بوقف اعتمادنا على الغاز الروسي

15:24 GMT 23.02.2022
© REUTERS / POOL Newرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / POOL New
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي "مصمم" على وقف اعتماده على الغاز الروسي، حيث تستخدم موسكو الطاقة كأداة سياسية.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة فون دير لاين للصحفيين خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، اليوم الأربعاء.
وذكرت: "كما رأينا، استخدمت روسيا الطاقة في الشهر الماضي، إن لم نقل سنوات، للضغط ليس فقط على أوكرانيا ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي، ونحن الآن مصممون على التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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تأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، بعدما وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك الاتفاقيات الدولية.
ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الأوروبي إلى 2187 دولارا لكل ألف متر مكعب لأول مرة في التاريخ في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن ظل في ارتفاع لأشهر عدة.
يُعتقد أن سبب أزمة الطاقة هو زيادة الطلب على الغاز الطبيعي عالميا والاعتماد الشديد على شحنات الطاقة الأجنبية، فضلا عن عدم اليقين بشأن إطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي 2".
بعد التصعيد الأخير للوضع حول أوكرانيا واعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 7%، وتداولت بأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر مكعب الأربعاء، وفقا لبورصة "آي سي إي" في لندن.
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