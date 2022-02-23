https://arabic.sputniknews.com/20220223/بايدن-يوجه-لفرض-عقوبات-على-مشروع-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-2-1059068346.html

بايدن يوجه لفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب "التيار الشمالي 2"

بايدن يوجه لفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب "التيار الشمالي 2"

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، لفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2" ومسؤولي الشركة المشغلة له، موضحا أن هذه تشكل... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T19:36+0000

2022-02-23T19:36+0000

2022-02-23T19:37+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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وأوضح بيان للبيت الأبيض على لسان بايدن، أنه بعد مشاورات وثيقة بين الحكومة الأمريكية ونظيرتها الألمانية، أعلنت ألمانيا أنها ستوقف التصديق على خط الأنابيب، مضيفا، "واليوم، وجهت إدارتي لفرض عقوبات على شركة "التيار الشمالي 2 إيه جي"، ومسؤولي الشركات التابعة لها".وتابع: "هذه الخطوات جزء من الشريحة الأولى للعقوبات ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، قال إروين زيلرينغ، رئيس الوزراء السابق لولاية مكلنبورغ فوربومرن الفيدرالية، إن صندوقًا تم إنشاؤه في ألمانيا، كان يهدف إلى حماية "التيار الشمالي 2" من العقوبات الأمريكية المحتملة، قد سحب دعمه للمشروع.وبحسبه، فإن هذه الخطوة مرتبطة بقرار الحكومة الألمانية بوقف المصادقة على خط الأنابيب، والذي أعلن عنه في اليوم السابق المستشار أولاف شولتز.يوم الثلاثاء، أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليماته لوزارة الاقتصاد في البلاد لاتخاذ "خطوة إدارية ضرورية" من أجل تعليق اعتماد الشركة المشغلة لخط الأنابيب، ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، أن وقف إجراءات اعتماد خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لا يعني بالضرورة أن المشروع لن يؤتي ثماره أبدا.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/الصندوق-المخول-بحماية-التيار-الشمالي2--من-العقوبات-الأمريكية-ينهي-مهمته-1059057770.html

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