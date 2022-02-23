تغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي

قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، فيما وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.
11:16 GMT 23.02.2022
11:02 GMT 23.02.2022
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية
11:00 GMT 23.02.2022
10:51 GMT 23.02.2022
10:47 GMT 23.02.2022
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني يقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
10:30 GMT 23.02.2022
10:26 GMT 23.02.2022
10:20 GMT 23.02.2022
15:44 GMT 21.02.2022
15:38 GMT 21.02.2022
15:37 GMT 21.02.2022
15:35 GMT 21.02.2022
15:23 GMT 21.02.2022
بوتين: عملية التفاوض بشأن دونباس وصلت إلى طريق مسدود
15:22 GMT 21.02.2022
15:15 GMT 21.02.2022
15:10 GMT 21.02.2022
15:00 GMT 21.02.2022
14:19 GMT 21.02.2022
13:58 GMT 21.02.2022
بوتين: السلطات في كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك ولقد أعلنت ذلك مرارا