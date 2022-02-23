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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
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تغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي
تغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي
قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، فيما وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:05+0000
2022-02-23T10:28+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
تغطية أحداث دونباس
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أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي

10:05 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 23.02.2022)
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قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، فيما وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.
الجديد أولاًالقديم أولاً
11:16 GMT 23.02.2022
أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورا
11:02 GMT 23.02.2022
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية
11:00 GMT 23.02.2022
كوريا الجنوبية: لن نقدم أي دعم عسكري لأوكرانيا
10:51 GMT 23.02.2022
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
"عليك أن تزن كلماتك"...وزير المالية الفرنسي ينتقد بايدن لاستخدامه كلمة "غزو" لما يحدث في أوكرانيا
09:10 GMT
10:47 GMT 23.02.2022
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني يقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
10:30 GMT 23.02.2022
10:26 GMT 23.02.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي في قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تغطية أحداث دونباس
ترامب: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك قرار "رائع وعبقري"
10:13 GMT
10:20 GMT 23.02.2022
القوات الأوكرانية تنتهك نظام وقف إطلاق النار مع دونيتسك 342 مرة خلال أسبوع
15:44 GMT 21.02.2022
لودريان يدعو لافروف لزيارة باريس بهدف التحضير للقمة المتفق عليها مبدئيا بين ماكرون وبوتين
15:38 GMT 21.02.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين: اليوم سنتخذ قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
21 فبراير, 15:37 GMT
15:37 GMT 21.02.2022
لافروف بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لوغانسك: لا أرى حلا آخر
15:35 GMT 21.02.2022
مدفيديف: الضغوط ستكون شديدة في حال الاعتراف بدونبانس لكن نستطيع التعامل معها
15:23 GMT 21.02.2022
بوتين: عملية التفاوض بشأن دونباس وصلت إلى طريق مسدود
15:22 GMT 21.02.2022
الأمن الفيدرالي الروسي: مجموعتان تخريبيتان أوكرانيتان دخلتا الحدود الروسية وتم تحييدهما
15:15 GMT 21.02.2022
سفير إسرائيل في أوكرانيا: نشعر بقرب ساعة الصفر ونستعد لكل السيناريوهات
15:10 GMT 21.02.2022
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا يمكن أن يحدث اليوم.. والحل الدبلوماسي ما زال ممكنا
21 فبراير, 15:05 GMT
15:00 GMT 21.02.2022
شويغو: تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية
14:19 GMT 21.02.2022
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية لكنها تتخذ موقف فقط من توسع حلف الناتو
13:58 GMT 21.02.2022
بوتين: السلطات في كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك ولقد أعلنت ذلك مرارا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
بوتين: الغرض من اجتماع مجلس الأمن الروسي هو تحديد الخطوات بشأن دونباس
21 فبراير, 14:03 GMT
13:53 GMT 21.02.2022
انفجارات عنيفة في منطقة مطار دونيتسك... الجيش الأوكراني يستهدف محطات المياه والكهرباء
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