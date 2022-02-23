https://arabic.sputniknews.com/20220223/برلين-وباريس-تضيئان-بنايات-بألوان-علم-أوكرانيا--1059068505.html

برلين وباريس تضيئان بنايات بألوان علم أوكرانيا

برلين وباريس تضيئان بنايات بألوان علم أوكرانيا

أضاءت العاصمة الألمانية بوابة براندنبورغ، أشهر معالم برلين، بألوان علم أوكرانيا (الأزرق والأصفر)، مساء اليوم الأربعاء، تعبيرا عن التضامن مع كييف في ظل تصاعد... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T19:42+0000

2022-02-23T19:42+0000

2022-02-23T19:42+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101394/49/1013944924_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_82b11ee9fd6fd2eed1d9fb69d698717c.jpg

في باريس، أضاءت السلطات الألمانية مبنى البلدية، مقر العمدة والإدارة المحلية بنفس اللونين تعبيرا عن الدعم، بحسب "رويترز".وقالت الحكومة، إن برلين التي كانت تمثل خط الجبهة أثناء الحرب الباردة حتى سقوط جدار برلين في عام 1989، ترسل إشارة واضحة لدعم أوكرانيا حرة وذات سيادة.وذكرت فرانزيسكا جيفي عمدة برلين في بيان: "نظهر تضامننا مع شعب أوكرانيا، والعديد من سكان برلين من أصول أوكرانية، ولكن أيضا مع الكثير من الروس الذين يريدون السلام في روسيا وأوكرانيا".وأضافت: "الجميع لا يريدون شيئا أكثر من وضع نهاية للتصعيد وتسوية سلمية لهذا الصراع الذي ينذر بالخطر".من جانبها قالت آن هيدالغو، عمدة باريس والمرشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت سابق الأربعاء: "مرة أخرى، يلوح شبح الحرب على أعتاب أوروبا".وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس لقصف مدفعي.وعلى إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مرسومي الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهوريتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/البنتاغون-روسيا-عززت-قواتها-تمهيدا-لغزو-أوكرانيا-ونراقبها-من-الفضاء-1059066933.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا