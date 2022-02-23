https://arabic.sputniknews.com/20220223/بوشلين-دونباس-يستغل-أي-فرصة-للسلام-1059050848.html
بوشلين: دونباس يستغل أي فرصة للسلام
بوشلين: دونباس يستغل أي فرصة للسلام
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الأربعاء أن الجمهورية تستخدم كل فرصة لتحقيق السلام. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:30+0000
2022-02-23T13:30+0000
2022-02-23T13:30+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال بوشلين في إحاطة صحفية "نحن نقدر السلام مثل أي شخص آخر، لأننا نعرف ما هي الحرب. وتدابير التعبئة التي يتم تنفيذها الآن هي باسم السلام، باسم التأكد من أن العدو يرى ما سيواجهه وببساطة حتى لا يتجاوز ذلك الخط. نحن نستخدم أي فرصة للسلام، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة ".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/مسؤول-في-لوغانسك-الجمهورية-منفتحة-لإقامة-علاقات-مع-إسرائيل-1059047693.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
بوشلين: دونباس يستغل أي فرصة للسلام
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الأربعاء أن الجمهورية تستخدم كل فرصة لتحقيق السلام.
وقال بوشلين في إحاطة صحفية "نحن نقدر السلام مثل أي شخص آخر، لأننا نعرف ما هي الحرب. وتدابير التعبئة التي يتم تنفيذها الآن هي باسم السلام، باسم التأكد من أن العدو يرى ما سيواجهه وببساطة حتى لا يتجاوز ذلك الخط. نحن نستخدم أي فرصة للسلام، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة ".
وأضاف رئيس الجمهورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول إقناع كييف بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للوضع، لكنه مقتنع بأن أوكرانيا ليست مستعدة لذلك.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.