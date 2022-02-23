https://arabic.sputniknews.com/20220223/بيدرسون-يعرب-عن-قلقه-من-تأثير-الصراع-حول-أوكرانيا-على-حل-الأزمة-السورية-1059037104.html

بيدرسون يعرب عن قلقه من تأثير الصراع حول أوكرانيا على حل الأزمة السورية

بيدرسون يعرب عن قلقه من تأثير الصراع حول أوكرانيا على حل الأزمة السورية

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأربعاء، عن قلقه في أن يؤثر الصراع حول أوكرانيا سلبًا على حل الأزمة السورية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T09:20+0000

2022-02-23T09:20+0000

2022-02-23T09:20+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيدرسون خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا، أيضًا تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا".وأشار بيدرسن، إلى أنه من المقرر عقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية في 21 مارس/ آذار في جنيف.ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بداية اللقاء: "للأسف الشديد، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تمثله أنت، لضغوط من الغرب وأدلى بعدة تصريحات في اليوم السابق حول ما يحدث في شرق أوكرانيا لا تتناسب مع وضعه وسلطاته في ظل الأمم المتحدة".وأكد لافروف، أن روسيا نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش تقييم موسكو لتصريحاته حول موضوع أوكرانيا مشيرا إلى أنه "لقد نقلنا من خلال ممثلنا (في الأمم المتحدة) في نيويورك إلى السيد غوتيريش تقييمنا لتصريحاته".وأضاف: "في أي نزاع، بما في ذلك النزاع السوري، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة ملزمة بمراعاة الحياد، وهي ملزمة دائمًا بالدعوة إلى الحوار المباشر بين الدول المتحاربة، كما هو الحال في الأزمة السورية. ولكن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، لم يرفع الأمين العام صوته أبدًا لصالح الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات حزمة تدابير مينسك، قرار مجلس الأمن 2202، الذي يتطلب بشكل مباشر حل جميع المشكلات بالاتفاق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولا أحد في الغرب ذكر ذلك من قبل، وللأسف اتبع الأمين العام هذه الأمثلة المحزنة".

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