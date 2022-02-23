https://arabic.sputniknews.com/20220223/تحدى-نفسه-بالسباحة-في-بحيرة-متجمدة-والنتيجة-كادت-أن-تكون-كارثية-فيديو-1059058611.html
تحدى نفسه بالسباحة في بحيرة متجمدة والنتيجة كادت أن تكون كارثية... فيديو
تحدى نفسه بالسباحة في بحيرة متجمدة والنتيجة كادت أن تكون كارثية... فيديو
حاول الغطاس السلوفاكي، بوريس أوربيك، تحدي نفسه بالسباحة لمسافة 20 مترا في بحيرة تغطيها طبقة من الجليد، وكاد التحدي أن ينتهي بشكل كارثي. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:29+0000
2022-02-23T15:29+0000
2022-02-23T15:37+0000
منوعات
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102930/67/1029306729_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2bc3c839e974d44d001413e09e8a5950.png
قرر الغواص المتمرس أن يتحدى نفسه بالسباحة تحت بحيرة متجمدة بطبقة رقيقة من الجليد- دون بالونات أكسجين، بهدف الوصول إلى الجانب الآخر المفتوح والخروج قبل نفاد الهواء في رئتيه، وفقا لـ "sports.walla".حاول بوريس أوربيك، لاعب هوكي الجليد المحترف والغواص السلوفاكي البالغ من العمر 31 عاما، السباحة لمسافة 20 مترا تحت الجليد، بينما حاول أصدقاؤه مساعدته في الوصول إلى الجانب الآخر.في الفيديو، الذي حصد ما يقرب من ربع مليون مشاهدة على "إنستغرام" و"تيك توك"، وثق بوريس نفسه وهو يسبح في البحيرة المتجمدة في منطقة جبال تاترا في سلوفاكيا. ولكن لم ينجح الأمر بسلاسة كما توقع.يظهر بوريس وهو يأخذ نفسا عميقا ويبدأ في السباحة، لكنه ضل طريقه قبل أن يصل إلى نقطة الخروج، وبدأ في التوتر، قبل أن يستدير فجأة في الاتجاه الخاطئ، رغم محاولة أصدقائه توجيهه إلى المكان الصحيح ومساعدته على الخروج.حاول أصدقاء بوريس إنقاذه عبر تحطيم طبقة الجليد لإخراجه قبل أن ينتهي الأمر بغرقه، لكنه اهتدى في النهاية بعد ثوان مرهقة إلى حبل الأمان تحت الجليد واستخدمه لسحب نفسه إلى نقطة البداية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102930/67/1029306729_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_344eebd5fa6cd2b254246cfad0355021.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
تحدى نفسه بالسباحة في بحيرة متجمدة والنتيجة كادت أن تكون كارثية... فيديو
15:29 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
حاول الغطاس السلوفاكي، بوريس أوربيك، تحدي نفسه بالسباحة لمسافة 20 مترا في بحيرة تغطيها طبقة من الجليد، وكاد التحدي أن ينتهي بشكل كارثي.
قرر الغواص المتمرس أن يتحدى نفسه بالسباحة تحت بحيرة متجمدة بطبقة رقيقة من الجليد- دون بالونات أكسجين، بهدف الوصول إلى الجانب الآخر المفتوح والخروج قبل نفاد الهواء في رئتيه، وفقا لـ "sports.walla
".
حاول بوريس أوربيك، لاعب هوكي الجليد المحترف والغواص السلوفاكي البالغ من العمر 31 عاما، السباحة لمسافة 20 مترا تحت الجليد، بينما حاول أصدقاؤه مساعدته في الوصول إلى الجانب الآخر.
في الفيديو، الذي حصد ما يقرب من ربع مليون مشاهدة على "إنستغرام" و"تيك توك"، وثق بوريس نفسه وهو يسبح في البحيرة المتجمدة
في منطقة جبال تاترا في سلوفاكيا. ولكن لم ينجح الأمر بسلاسة كما توقع.
يظهر بوريس وهو يأخذ نفسا عميقا ويبدأ في السباحة، لكنه ضل طريقه قبل أن يصل إلى نقطة الخروج، وبدأ في التوتر، قبل أن يستدير فجأة في الاتجاه الخاطئ، رغم محاولة أصدقائه توجيهه إلى المكان الصحيح ومساعدته على الخروج.
حاول أصدقاء بوريس إنقاذه عبر تحطيم طبقة الجليد لإخراجه قبل أن ينتهي الأمر بغرقه، لكنه اهتدى في النهاية بعد ثوان مرهقة إلى حبل الأمان تحت الجليد واستخدمه لسحب نفسه إلى نقطة البداية.