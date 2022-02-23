https://arabic.sputniknews.com/20220223/تحطم-مروحيتين-بالقرب-من-منتجع-تزلج-أمريكي-1059027854.html
تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي
تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي
تحطمت مروحيتان تتبعان الحرس الوطني بالقرب من منتجع للتزلج في غرب الولايات المتحدة، حسبما جاء في بيان للحرس الوطني في ولاية يوتا، نُشر على تويتر في 22... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T05:09+0000
2022-02-23T05:09+0000
2022-02-23T05:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقع الحادث حوالي الساعة 5:30 مساء، بتوقيت موسكو.وقال البيان: "يمكننا أن نؤكد أن مروحيتين من طراز UH-60 بلاك هوك للحرس الوطني في يوتا تحطمتا خلال تدريب في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالقرب من منتجع مينيرال باسين للتزلج".وأكد أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم بجروح، لكن المروحيتين لحقتهما أضرار بالغة، وأن الحادث قيد التحقيق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي
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تحطمت مروحيتان تتبعان الحرس الوطني بالقرب من منتجع للتزلج في غرب الولايات المتحدة، حسبما جاء في بيان للحرس الوطني في ولاية يوتا، نُشر على تويتر في 22 فبراير/شباط.
وقع الحادث حوالي الساعة 5:30 مساء، بتوقيت موسكو.
وقال البيان: "يمكننا أن نؤكد أن مروحيتين من طراز UH-60 بلاك هوك للحرس الوطني في يوتا تحطمتا خلال تدريب في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالقرب من منتجع مينيرال باسين للتزلج".
وأكد أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم بجروح، لكن المروحيتين لحقتهما أضرار بالغة، وأن الحادث قيد التحقيق.