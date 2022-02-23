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تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي
تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي
تحطمت مروحيتان تتبعان الحرس الوطني بالقرب من منتجع للتزلج في غرب الولايات المتحدة، حسبما جاء في بيان للحرس الوطني في ولاية يوتا، نُشر على تويتر في 22... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T05:09+0000
2022-02-23T05:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقع الحادث حوالي الساعة 5:30 مساء، بتوقيت موسكو.وقال البيان: "يمكننا أن نؤكد أن مروحيتين من طراز UH-60 بلاك هوك للحرس الوطني في يوتا تحطمتا خلال تدريب في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالقرب من منتجع مينيرال باسين للتزلج".وأكد أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم بجروح، لكن المروحيتين لحقتهما أضرار بالغة، وأن الحادث قيد التحقيق.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي

05:09 GMT 23.02.2022
© Sputnikمروحية بلاك هوك
مروحية بلاك هوك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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تحطمت مروحيتان تتبعان الحرس الوطني بالقرب من منتجع للتزلج في غرب الولايات المتحدة، حسبما جاء في بيان للحرس الوطني في ولاية يوتا، نُشر على تويتر في 22 فبراير/شباط.
وقع الحادث حوالي الساعة 5:30 مساء، بتوقيت موسكو.
وقال البيان: "يمكننا أن نؤكد أن مروحيتين من طراز UH-60 بلاك هوك للحرس الوطني في يوتا تحطمتا خلال تدريب في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالقرب من منتجع مينيرال باسين للتزلج".
وأكد أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم بجروح، لكن المروحيتين لحقتهما أضرار بالغة، وأن الحادث قيد التحقيق.
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