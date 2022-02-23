https://arabic.sputniknews.com/20220223/ترامب-اعتراف-روسيا-باستقلال-لوغانسك-ودونيتسك-قرار-رائع-وعبقري-1059039286.html

ترامب: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك قرار "رائع وعبقري"

ترامب: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك قرار "رائع وعبقري"

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار الكرملين بالاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بأنه "ذكي للغاية". 23.02.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال تصريحات ترامب لإذاعة "The Clay Travis and Buck Sexton Show" الأمريكية، مساء الثلاثاء.وأضاف ترامب أن هذا القرار أثبت أن روسيا هي أقوى قوة حفظ سلام في المنطقة.وتابع "عندما رأيت هذا على شاشة التلفزيون أمس، قلت: هذا عبقري"، مستطردا "بوتين يعلن استقلال جزء كبير من أوكرانيا ويأمر قواته بحفظ السلام هناك، هذا رائع".وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه القرارات عند حدودها الجنوبية (مع المكسيك).وواصل "هذه أقوى قوة حفظ سلام رأيتها في حياتي".ولكنه في نفس الوقت أوضح ترامب أن الأزمة الأوكرانية خلال فترة رئاسته كانت ستظل في مرحلة أكثر هدوءًا، مرجعا ذلك بفضل علاقته بفلاديمير بوتين. ولفت ترامب إلى أن "بوتين يدرك جيدا كل شيء" مؤكدا أنه يعرفه جيدًا، والعلاقة بينهم كانت على ما يرام، واصفا الرئيس الروسي بأن لديه كاريزما وشخصية قوية وكبرياء وبالإضافة إلى ذلك يعشق بلاده.وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-حول-استخدام-الجيش-الروسي-في-دونباس-إذا-لزم-الأمر-سنفي-بالتزاماتنا--1059010572.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا