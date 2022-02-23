https://arabic.sputniknews.com/20220223/تفاصيل-صفقة-عسكرية-أمريكية-بمليار-دولار-للكويت-1059041928.html

تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت

تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به، ويتولى سلاح... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T11:16+0000

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2022-02-23T11:16+0000

رصد عسكري

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الولايات المتحدة الأمريكية

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على "تويتر"، الثلاثاء.يمثل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية حلقة الوصل بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الإدارة الأمريكية ويختص بتوجيه "البنتاغون" بشأن مبيعات الأسلحة الخارجية والتعاون العسكري مع دول أخرى إضافة إلى المساعدات العسكرية الأجنبية.ونشرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تقريرا على موقعها الرسمي يرصد تفاصيل الصفقة المحتملة، التي ستتولى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها في الكويت.وأرسلت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إخطارا إلى الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة، الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، بحسب التقرير.تشمل الصفقة كل الإمدادات المتعلقة بعملية التشييد، بحسب الوكالة، التي أشارت أن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيتولى المهام التالية:ولفت التقرير إلى أن المجمع يشمل أكثر من 20 منشأة تضم مقرات القيادة الرئيسية للقادة العسكريين والمدنيين.وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إن الصفقة تتوافق مع توجهات الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية بدعم أحد أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن الكويت تمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.ما أهمية الصفقة للكويت؟تقول الوكالة إن الصفقة المحتملة ستساهم في تحسين قدرة الكويت العسكرية على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.ولفتت إلى الجيش الكويتي لن يجد صعوبة في استيعاب عمليات تحديث مقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية التابعة لها والاستفادة منها.وأوضحت الوكالة الأمريكية إلى أن الصفقة المحتملة للبنية التحتية العسكرية في الكويت لن تغير طبيعة التوازنات العسكرية الموجودة في المنطقة.ولم يتم تحديد المقاول، الذي سيتولى عملية التنفيذ حتى الآن، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أن الأمر يرجع للدولة الكويتية.وتابعت: "تنفيذ مثل هذه الصفقة سيتطلب نحو 10 شركات أمريكية، يمكن أن ينتقل ممثليها إلى الكويت لفترة عمل ربما تصل إلى 7 سنوات، بينما سيكون من الممكن اللجوء إلى العمالة المحلية لتوفير بعض الخدمات.ولفتت وكالة التعاون الدفاعي والأمني إلى أن تنفيذ الجيش الأمريكي لمثل هذه الصفقة العسكرية الضخمة لن يكون له آثار عكسية على جاهزيته القتالية.

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رصد عسكري, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية