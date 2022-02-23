تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالجيش الكويتي
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به، ويتولى سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إدارة عملية التصميم والإنشاءات.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على "تويتر"، الثلاثاء.
.@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS to #Kuwait for design and construction of the Kuwait Ministry of Defense Headquarters Complex for an estimated cost of $1 billion. #FMSUpdate – https://t.co/i8ztU67O1I pic.twitter.com/MpiM4MNyVG— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) February 22, 2022
يمثل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية حلقة الوصل بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الإدارة الأمريكية ويختص بتوجيه "البنتاغون" بشأن مبيعات الأسلحة الخارجية والتعاون العسكري مع دول أخرى إضافة إلى المساعدات العسكرية الأجنبية.
وقال البيان إن الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو مليار دولار أمريكي تتضمن إنشاء مجمع قيادة ومقرات تابعة لوزارة الدفاع الكويتية.
ونشرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تقريرا على موقعها الرسمي يرصد تفاصيل الصفقة المحتملة، التي ستتولى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها في الكويت.
وتشمل الصفقة تصميم وإنشاء مجمع قيادة لوزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الخاصة به.
وأرسلت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إخطارا إلى الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة، الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، بحسب التقرير.
6 فبراير, 10:40 GMT
تشمل الصفقة كل الإمدادات المتعلقة بعملية التشييد، بحسب الوكالة، التي أشارت أن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيتولى المهام التالية:
التصميم.
الإنشاء.
إدارة المشروع والخدمات الهندسية.
الدعم الفني.
تقييم المنشآت والبنية التحتية.
عمليات المسح والتخطيط.
وضع برامج التشغيل.
إدارة العقود الخاصة بالإنشاءات.
ولفت التقرير إلى أن المجمع يشمل أكثر من 20 منشأة تضم مقرات القيادة الرئيسية للقادة العسكريين والمدنيين.
وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إن الصفقة تتوافق مع توجهات الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية بدعم أحد أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن الكويت تمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.
ما أهمية الصفقة للكويت؟
تقول الوكالة إن الصفقة المحتملة ستساهم في تحسين قدرة الكويت العسكرية على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.
ولفتت إلى الجيش الكويتي لن يجد صعوبة في استيعاب عمليات تحديث مقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية التابعة لها والاستفادة منها.
وأوضحت الوكالة الأمريكية إلى أن الصفقة المحتملة للبنية التحتية العسكرية في الكويت لن تغير طبيعة التوازنات العسكرية الموجودة في المنطقة.
ولم يتم تحديد المقاول، الذي سيتولى عملية التنفيذ حتى الآن، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أن الأمر يرجع للدولة الكويتية.
وتابعت: "تنفيذ مثل هذه الصفقة سيتطلب نحو 10 شركات أمريكية، يمكن أن ينتقل ممثليها إلى الكويت لفترة عمل ربما تصل إلى 7 سنوات، بينما سيكون من الممكن اللجوء إلى العمالة المحلية لتوفير بعض الخدمات.
ولفتت وكالة التعاون الدفاعي والأمني إلى أن تنفيذ الجيش الأمريكي لمثل هذه الصفقة العسكرية الضخمة لن يكون له آثار عكسية على جاهزيته القتالية.
معلومات عن الجيش الكويتي
معلومات عن الجيش الكويتي