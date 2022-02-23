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تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت
تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به، ويتولى سلاح... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:16+0000
2022-02-23T11:16+0000
رصد عسكري
أخبار الكويت اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على "تويتر"، الثلاثاء.يمثل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية حلقة الوصل بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الإدارة الأمريكية ويختص بتوجيه "البنتاغون" بشأن مبيعات الأسلحة الخارجية والتعاون العسكري مع دول أخرى إضافة إلى المساعدات العسكرية الأجنبية.ونشرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تقريرا على موقعها الرسمي يرصد تفاصيل الصفقة المحتملة، التي ستتولى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها في الكويت.وأرسلت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إخطارا إلى الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة، الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، بحسب التقرير.تشمل الصفقة كل الإمدادات المتعلقة بعملية التشييد، بحسب الوكالة، التي أشارت أن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيتولى المهام التالية:ولفت التقرير إلى أن المجمع يشمل أكثر من 20 منشأة تضم مقرات القيادة الرئيسية للقادة العسكريين والمدنيين.وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إن الصفقة تتوافق مع توجهات الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية بدعم أحد أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن الكويت تمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.ما أهمية الصفقة للكويت؟تقول الوكالة إن الصفقة المحتملة ستساهم في تحسين قدرة الكويت العسكرية على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.ولفتت إلى الجيش الكويتي لن يجد صعوبة في استيعاب عمليات تحديث مقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية التابعة لها والاستفادة منها.وأوضحت الوكالة الأمريكية إلى أن الصفقة المحتملة للبنية التحتية العسكرية في الكويت لن تغير طبيعة التوازنات العسكرية الموجودة في المنطقة.ولم يتم تحديد المقاول، الذي سيتولى عملية التنفيذ حتى الآن، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أن الأمر يرجع للدولة الكويتية.وتابعت: "تنفيذ مثل هذه الصفقة سيتطلب نحو 10 شركات أمريكية، يمكن أن ينتقل ممثليها إلى الكويت لفترة عمل ربما تصل إلى 7 سنوات، بينما سيكون من الممكن اللجوء إلى العمالة المحلية لتوفير بعض الخدمات.ولفتت وكالة التعاون الدفاعي والأمني إلى أن تنفيذ الجيش الأمريكي لمثل هذه الصفقة العسكرية الضخمة لن يكون له آثار عكسية على جاهزيته القتالية.
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رصد عسكري, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت

11:16 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالجيش الكويتي
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به، ويتولى سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إدارة عملية التصميم والإنشاءات.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على "تويتر"، الثلاثاء.
يمثل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية حلقة الوصل بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الإدارة الأمريكية ويختص بتوجيه "البنتاغون" بشأن مبيعات الأسلحة الخارجية والتعاون العسكري مع دول أخرى إضافة إلى المساعدات العسكرية الأجنبية.
وقال البيان إن الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو مليار دولار أمريكي تتضمن إنشاء مجمع قيادة ومقرات تابعة لوزارة الدفاع الكويتية.
ونشرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تقريرا على موقعها الرسمي يرصد تفاصيل الصفقة المحتملة، التي ستتولى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها في الكويت.
وتشمل الصفقة تصميم وإنشاء مجمع قيادة لوزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الخاصة به.
وأرسلت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إخطارا إلى الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة، الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، بحسب التقرير.
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تشمل الصفقة كل الإمدادات المتعلقة بعملية التشييد، بحسب الوكالة، التي أشارت أن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيتولى المهام التالية:
التصميم.
الإنشاء.
إدارة المشروع والخدمات الهندسية.
الدعم الفني.
تقييم المنشآت والبنية التحتية.
عمليات المسح والتخطيط.
وضع برامج التشغيل.
إدارة العقود الخاصة بالإنشاءات.
ولفت التقرير إلى أن المجمع يشمل أكثر من 20 منشأة تضم مقرات القيادة الرئيسية للقادة العسكريين والمدنيين.
وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إن الصفقة تتوافق مع توجهات الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية بدعم أحد أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن الكويت تمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.

ما أهمية الصفقة للكويت؟

تقول الوكالة إن الصفقة المحتملة ستساهم في تحسين قدرة الكويت العسكرية على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.
ولفتت إلى الجيش الكويتي لن يجد صعوبة في استيعاب عمليات تحديث مقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية التابعة لها والاستفادة منها.
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وأوضحت الوكالة الأمريكية إلى أن الصفقة المحتملة للبنية التحتية العسكرية في الكويت لن تغير طبيعة التوازنات العسكرية الموجودة في المنطقة.
ولم يتم تحديد المقاول، الذي سيتولى عملية التنفيذ حتى الآن، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أن الأمر يرجع للدولة الكويتية.
وتابعت: "تنفيذ مثل هذه الصفقة سيتطلب نحو 10 شركات أمريكية، يمكن أن ينتقل ممثليها إلى الكويت لفترة عمل ربما تصل إلى 7 سنوات، بينما سيكون من الممكن اللجوء إلى العمالة المحلية لتوفير بعض الخدمات.
ولفتت وكالة التعاون الدفاعي والأمني إلى أن تنفيذ الجيش الأمريكي لمثل هذه الصفقة العسكرية الضخمة لن يكون له آثار عكسية على جاهزيته القتالية.
معلومات عن الجيش الكويتي
معلومات عن الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
معلومات عن الجيش الكويتي
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