https://arabic.sputniknews.com/20220223/حزن-بسبب-وفاة-الطفل-الكويتي-شبل-يام-الملك-سلمان-أمر-بعلاجه-1059056483.html
حزن بسبب وفاة الطفل الكويتي "شبل يام"... الملك سلمان أمر بعلاجه
حزن بسبب وفاة الطفل الكويتي "شبل يام"... الملك سلمان أمر بعلاجه
توفى اليوم الأربعاء، الطفل الكويتي، "شبل يام"، بعد تعرضه لحادث مروري في دولة الكويت قبل أيام. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T16:41+0000
2022-02-23T16:41+0000
2022-02-23T16:42+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأثار خبر وفاة الطفل الكويتي، حسين العجمي، المعروف في السوشيال ميديا بـ"شبل يام"، حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وكان شبل يام دخل المستشفى، بعد تعرضه لحادث مروي في الكويت، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح خطيرة، ودخل في غيبوبة.ونقلت "العربية نت" عن محمد العجمي، ابن خالة الطفل، أنه كان في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث المروري الأليم الذي وقع في 18 فبراير/ شباط الجاري.وأضاف أن "حالته كانت غير مستقرة بسبب النزيف الذي حصل له مع وجود تجمع دموي في الرأس، وكانت علاماته الحيوية في صعود ونزول".وأكد أن الملك سلمان كان قد وجه بعلاج شبل يام، في المستشفى التخصصي بالرياض، إلا أنه فارق الحياة.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/وفاة-أول-طبيب-أسنان-كويتي-1054258921.html
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أخبار الكويت اليوم
حزن بسبب وفاة الطفل الكويتي "شبل يام"... الملك سلمان أمر بعلاجه
16:41 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 16:42 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
توفى اليوم الأربعاء، الطفل الكويتي، "شبل يام"، بعد تعرضه لحادث مروري في دولة الكويت قبل أيام.
وأثار خبر وفاة الطفل الكويتي، حسين العجمي، المعروف في السوشيال ميديا بـ"شبل يام"، حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
17 ديسمبر 2021, 09:06 GMT
وكان شبل يام دخل المستشفى، بعد تعرضه لحادث مروي في الكويت، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح خطيرة، ودخل في غيبوبة.
ونقلت "العربية نت" عن محمد العجمي، ابن خالة الطفل، أنه كان في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث المروري الأليم الذي وقع في 18 فبراير/ شباط الجاري.
وأضاف أن "حالته كانت غير مستقرة بسبب النزيف الذي حصل له مع وجود تجمع دموي في الرأس، وكانت علاماته الحيوية في صعود ونزول".
وأكد أن الملك سلمان
كان قد وجه بعلاج شبل يام، في المستشفى التخصصي بالرياض، إلا أنه فارق الحياة.