https://arabic.sputniknews.com/20220223/خبراء-يتوقعون-استمرار-الاستقالات-في-حكومة-بينيت-1059065359.html

خبراء يتوقعون استمرار الاستقالات في حكومة بينيت

خبراء يتوقعون استمرار الاستقالات في حكومة بينيت

أعلن الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، إيلي أفيدار، استقالته من حكومة نفتالي بينيت، في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي الحاكم مشكلات كبيرة على المستوى الداخلي... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T17:23+0000

2022-02-23T17:23+0000

2022-02-23T17:23+0000

إسرائيل

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وتقدم الوزير باستقالته على خلفية وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وبهدف العودة إلى الكنيست بموجب ما يسمى بـ"القانون النرويجي" الذي يسمح بذلك، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.وتوقع مراقبون أن "تفتح الاستقالة الباب أمام عدة وزراء آخرين، ما يهدد الائتلاف الحكومي بالانهيار في وقت قريب، وذلك رغم تأكيد أفيدار بتصويته لصالح الحكومة داخل الكنيست".أول استقالةوأكدت القناة العبرية أن "الوزير الإسرائيلي قد وجه خلال مؤتمر صحفي انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بلاده وسياساتها، موضحا أنه كان من الأفضل له تقديم تلك الاستقالة قبل ثلاثة أشهر، بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة الإسرائيلية بتعيينه في منصب وزير الاستخبارات".وأكد الوزير الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، يقلد سلفه، بنيامين نتنياهو، تماما"، مشيرا إلى أن "بينيت لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب الذي وقعه مع يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي".وذكر إيلي أفيدار أن "المعسكر الديمقراطي مشغول بالتقاط صور سيلفي، ومقاطع فيديو تيك توك"، فضلا عن إشارته إلى أن "إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تملي السياسة على بينيت".وأضاف أفيدار أنه "سيواصل تأييد الحكومة لتقضي فترة ولايتها بالكامل"، إلا أنه "أكد أن بقاء الحكومة ليس غاية بحد ذاتها ويجب على مجلس الوزراء أن يفي بما تعهد به للمواطنين"زعزعة استقرار الحكومةواعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن "إيلي أفيدار، الوزير الإسرائيلي، والذي كان يتبع حزب يسرائيل بيتنا، والذي يتزعمه ليربمان، كان لديه خلافات مع الأخير، وتم تعيينه وزير في حكومة بينيت بلا حقيبة رسمية".وصرح كنعان لـ "سبوتنيك": "وجد الوزير الإسرائيلي أنه لم يقدم أي شيء، ولا يوجد بيده أي صلاحيات، فقرر أن يقدم استقالته من الحكومة، ولكنه أعلن أنه سيبقى عضو كنيست إسرائيلي تابعًا للائتلاف الحكومي، ولكن في حال لم تلب الحكومة مطالبه سيصوت ضدها في الكنيست".ويرى كنعان أن "استقالة أفيدار من شأنها أن تزعزع قوة الحكومة واستمراريتها، في ظل تركيبها من عدة أحزاب لها مصالح وأجندات مختلفة، ولها مطالب متباينة، إلا أنها لن تؤدي بالضرورة لانهيار ائتلاف بينيت- لابيد الحكومي".ويعتقد أن "الأمر الآن بات صعبًا عما كان عليه في السابق، والحكومة لن تسقط في القريب العاجل، لكنها قد تنهار في عضون أشهر قليلة، والأمر منوط بكيفية تصرف الوزير المتسقيل تجاه الحكومة في الكنيست".فتح باب الاستقالاتبدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، أن "استقالة الوزير الإسرائيلي إيلي أفيدار من حكومة نفتالي بينيت جاءت احتجاجًا على عدم تكليفه بملف، خاصة أنه يحمل صفة وزير بلا حقيبة".وبحسب حديث الرقب لـ "سبوتنيك": "فرغم أن الوزير المستقيل ينتمي لحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده ليبرمان إلا أن الحزب لم يؤيد خطواته، كما أن الوزير المستقيل أعلن أنه سيؤيد أي قرار تطرحه الحكومة ولن يكون سببا في تفككها".وتابع: "لكنه أشار خلال مؤتمره الصحفي إلى أن نفتالي بينيت رئيس الحكومة الحالي لن يسمح بالتناوب مع يائير لابيد على منصب رئاسة الوزراء، وأن الحكومة الحالية ستنهار لوحدها عندما تصل لمرحلة التناوب، وبذلك لا يريد أن يكون هو السبب في تفكك الحكومة الحالية".ويتوقع الرقب أن "تفتح استقالة إيلي أفيدار شهية وزراء آخرين للاستقالة، وأن استقالته الحالية ستجعل هذا الائتلاف الضعيف في مهب الريح و قد ينهار في أي لحظة".وتنضم خطوة أفيدار إلى الأزمات الأخرى الذي يمر بها الائتلاف الحكومي بعد أن أعلن وزير الدفاع بيني غانتس أن كتلته لن تشارك في التصويت على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة ما لم يتم حل قضية معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن، وبدورها تهدد القائمة العربية الموحدة باتخاذ خطوة مماثلة إن لم تتم تلبية مطالبها، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-إسرائيلي-يستقيل-من-الحكومة-بسبب-سيلفي-ومقاطع-تيك-توك-1059005882.html

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