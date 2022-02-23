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https://arabic.sputniknews.com/20220223/خبير-نفطي-توقف-الغاز-الروسي-يؤدي-إلى-انهيار-أوروبا-اقتصاديا-1059046337.html
خبير نفطي… توقف الغاز الروسي يؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
خبير نفطي… توقف الغاز الروسي يؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، لمزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية، وسط بوادر أزمة غاز طبيعي في أوروبا، بسبب توترات جيوسياسية... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-23T12:18+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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خبير نفطي… توقف الغاز الروسي يؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
خبير نفطي… توقف الغاز الروسي يؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
وتباينت البورصات العالمية بين صعود وهبوط، وسط مخاوف مُسيطرة على الأسواق العالمية جراء تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، فسرعان ما ارتفعت أسعار الطاقة خلال يوم أمس، حيث قاد الغاز الطبيعي الأوروبي المكاسب ليقفز بنسبة 13 بالمئة.فهل تقف أوروبا على أعتاب أزمة غاز؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير النفطي، حمزة الجواهري: وأضاف الجواهري أنإعداد وتقديم: ضياء حسون ...التفاصيل في الملف الصوتي ...
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ضياء حسون
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راديو, أين الحقيقة؟, аудио

خبير نفطي… توقف الغاز الروسي يؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا

12:18 GMT 23.02.2022
خبير نفطي… توقف الغاز الروسي يؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
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دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، لمزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية، وسط بوادر أزمة غاز طبيعي في أوروبا، بسبب توترات جيوسياسية بين روسيا والغرب.
وتباينت البورصات العالمية بين صعود وهبوط، وسط مخاوف مُسيطرة على الأسواق العالمية جراء تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، فسرعان ما ارتفعت أسعار الطاقة خلال يوم أمس، حيث قاد الغاز الطبيعي الأوروبي المكاسب ليقفز بنسبة 13 بالمئة.
فهل تقف أوروبا على أعتاب أزمة غاز؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير النفطي، حمزة الجواهري:

"إذا تطورت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أكثر مما هي عليه الآن، فإن أوروبا ستقف على أزمة غاز كبيرة جداً، كونها تعتمد على الغاز الروسي، ولا تستطيع قطر أن تفعل شيئاً لسد نقص هذا الغاز، فقد سبق وأن أرسلت الولايات المتحدة ناقلات تحمل الغاز المسال إلى أوروبا، لكنها لم تستطع تفريغ حمولتها وعادت أدراجها، فأوروبا غير مستعدة لاستقبال هذا النوع من الغاز، بسبب عدم وجود منشآت مخصصة للخزن بدرجة حرارة 168 درجة مئوية تحت الصفر، علاوة على ذلك، لا توجد أنابيب نقل الغاز من دول أخرى يمكنها تعويض الغاز الروسي، ولا أعتقد أن روسيا سوف تقوم بقطع الغاز عن أوروبا ما لم تتعرض إلى ضرر شديد، كما لن تتخلى أوروبا عن مصالحها وتذهب كما ذهبت بريطانيا بمعاداة روسيا، فلا قطر ولا الولايات المتحدة تستطيعان تعويض الغاز الروسي".

وأضاف الجواهري أن

"خطوة ألمانيا بإيقاف عمل مشروع السيل الشمالي -2 فيها نوع من التهور، في ظل عدم وجود أي بدائل لديها لتعويض الغاز الروسي، فالاقتصاد هو الذي سيكون سيد الموقف، سيما وأن أوروبا ستتضرر بشكل كبير في حال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، فهي دول لديها صناعة وزراعة وشتاء بارد، وكل ذلك يحتاج إلى الغاز، وشيء غير معقول أن تقوم أوروبا بحصار روسيا، إذ من الممكن أن تنهار اقتصاديا، ويمكن القول إن الغاز يمثل سلاحاً بيد روسيا أقوى بكثير من السلاح النووي ومن أي سلاح آخر".

إعداد وتقديم: ضياء حسون ...
التفاصيل في الملف الصوتي ...
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