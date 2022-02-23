https://arabic.sputniknews.com/20220223/دبلوماسي-فلسطيني-إسرائيل-ضاعفت-تصعيدها-مع-انشغال-العالم-بالأزمة-الأوكرانية-1059062641.html

دبلوماسي فلسطيني: إسرائيل ضاعفت تصعيدها مع انشغال العالم بالأزمة الأوكرانية

دبلوماسي فلسطيني: إسرائيل ضاعفت تصعيدها مع انشغال العالم بالأزمة الأوكرانية

قال دبلوماسي فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل استغلت انشغال العالم بالأزمة الروسية الأوكرانية، وضاعفت تصعيدها في الأراضي الفلسطينية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T16:34+0000

2022-02-23T16:34+0000

2022-02-23T16:34+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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جاء ذلك وفق ما صرح به سفير فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، في طرابلس، وفق بيان للمجلس.وبحسب البيان، استعرض اللقاء "الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال، الذي تضاعف مع انشغال العالم بالأزمة الروسية – الأوكرانية".وخلال اللقاء، أكد اللافي "على استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".وأكد على أن "الجالية الفلسطينية في ليبيا تعيش مع أشقائهم الليبيين بكل احترام وتقدير".بدوره، أشاد سفير فلسطين لدى طرابلس بمواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية، معربا عن أمنيته "بإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي لضمان استقرار بلاده، وحتى تتمكن من ممارسة دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربيا وإقليميا".وتأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كان يفترض أن تشهدها ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب وجود خلافات سياسية، دون أن يتحدد بعد موعدا جديدا لها.وفي 14 من الشهر الجاري، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.وبحث اشتية خلال زيارته الرسمية لطرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-يستقبل-نظيره-الفلسطيني-1058538991.html

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