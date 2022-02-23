https://arabic.sputniknews.com/20220223/دعوة-لافروف-إلى-الدورة-التاسعة-والأربعين-لمجلس-حقوق-الإنسان-في-جنيف-في-الأول-من-مارس--1059052860.html
دعوة لافروف إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الأول من مارس
دعوة لافروف إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الأول من مارس
تمت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأول من مارس للمشاركة في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جني، وفقًا للبرنامج الأولي لجلسة... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:46+0000
2022-02-23T13:46+0000
2022-02-23T13:46+0000
مجلس حقوق الإنسان
سيرغي لافروف
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وفقًا للجدول الزمني المنشور، من المتوقع أن يتحدث رئيس وزارة الخارجية الروسية شخصيًا في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف صباح 1 مارس.ستُعقد الدورة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 28 فبراير/شباط إلى 1 أبريل/نيسان. في إطار الجلسة، تخطط روسيا لإثارة قضية انتهاكات حقوق السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا مرة أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس حقوق الإنسان, سيرغي لافروف
دعوة لافروف إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الأول من مارس
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تمت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأول من مارس للمشاركة في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جني، وفقًا للبرنامج الأولي لجلسة مجلس حقوق الإنسان، المنشور على موقع الأمم المتحدة.
وفقًا للجدول الزمني المنشور، من المتوقع أن يتحدث رئيس وزارة الخارجية الروسية شخصيًا في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف صباح 1 مارس.
ستُعقد الدورة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 28 فبراير/شباط إلى 1 أبريل/نيسان. في إطار الجلسة، تخطط روسيا لإثارة قضية انتهاكات حقوق السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا مرة أخرى.