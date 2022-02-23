https://arabic.sputniknews.com/20220223/دقلو-يتوجه-إلى-موسكو-على-رأس-وفد-رفيع-المستوى-1059031468.html
دقلو يتوجه إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى
دقلو يتوجه إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى
توجه نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:48+0000
2022-02-23T07:48+0000
2022-02-23T07:48+0000
أخبار السودان اليوم
روسيا
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وترأس دقلو وفدا سودانيا يرافقه في الزيارة منهم وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشري، ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي.ونشر دقلو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورا لمغادرته مطار الخرطوم الدولي، واصفا روسيا بـ"البلد المهم".وعلق دقلو على صور مغادرته السودان كاتبا: "بعون الله وتوفيقه أتوجهُ اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية لهذا البلد المهم، الذي تجمعنا معه علاقات صداقة تاريخية، نأمل من خلال هذه الزيارة المضي قدماً بالعلاقات بين السودان وروسيا إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون القائم بيننا في المجالات المختلفة".وأفاد موقع صحيفة "السوداني" بأن زيارة الوفد السوداني الرسمية جاءت بدعوة من الحكومة الروسية، في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يُجري مباحثات مع عدد من المسؤولين في روسيا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, روسيا
دقلو يتوجه إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى
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توجه نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.
وترأس دقلو وفدا سودانيا يرافقه في الزيارة منهم وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشري، ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي.
ونشر دقلو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورا لمغادرته مطار الخرطوم الدولي، واصفا روسيا بـ"البلد المهم".
وعلق دقلو على صور مغادرته السودان كاتبا: "بعون الله وتوفيقه أتوجهُ اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية لهذا البلد المهم، الذي تجمعنا معه علاقات صداقة تاريخية، نأمل من خلال هذه الزيارة المضي قدماً بالعلاقات بين السودان وروسيا إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون القائم بيننا في المجالات المختلفة".
وأفاد موقع صحيفة "السوداني
" بأن زيارة الوفد السوداني الرسمية جاءت بدعوة من الحكومة الروسية، في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يُجري مباحثات مع عدد من المسؤولين في روسيا.