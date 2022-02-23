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رئيس إسرائيل يزور تركيا لتشكيل تحالف إقليمي لمكافحة تغير المناخ
رئيس إسرائيل يزور تركيا لتشكيل تحالف إقليمي لمكافحة تغير المناخ
أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، اليوم الأربعاء، اعتزامه إجراء زيارة رسمية إلى تركيا تهدف إلى تشكيل تحالف إقليمي لمكافحة تغير المناخ. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T09:55+0000
2022-02-23T09:57+0000
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ونقلت رويترز عن هرتزوغ قوله خلال مؤتمر للمناخ: "في الشهور المقبلة سأزور جيراننا على ساحل البحر المتوسط، اليونان وقبرص وتركيا، وسأجتمع مع قادتهم".وأضاف أنه يريد أن يشكل مع تلك البلدان، فضلا عن مصر والأردن والإمارات والفلسطينيين "شراكة إقليمية لمواجهة أزمة المناخ".وكشفت وسائل إعلام تركية عن أن زيارة هرتزوغ للبلاد ستكون في التاسع والعاشر من مارس/ آذار، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التعاون في مجال الطاقة سيناقش خلال الزيارة.يشار إلى أنه على الرغم من أن منصب هرتزوغ شرفي إلى حد كبير، فإنه يعزز الدبلوماسية الإسرائيلية الهادفة لتحسين العلاقات مع أنقرة، التي تندد بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.وتطمح إسرائيل إلى أن تنهي تركيا دعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فيما سعت لطمأنة اليونان وقبرص بأن علاقاتها معهما ستبقى راسخة.
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أخبار العالم الآن

رئيس إسرائيل يزور تركيا لتشكيل تحالف إقليمي لمكافحة تغير المناخ

09:55 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 23.02.2022)
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، اليوم الأربعاء، اعتزامه إجراء زيارة رسمية إلى تركيا تهدف إلى تشكيل تحالف إقليمي لمكافحة تغير المناخ.
ونقلت رويترز عن هرتزوغ قوله خلال مؤتمر للمناخ: "في الشهور المقبلة سأزور جيراننا على ساحل البحر المتوسط، اليونان وقبرص وتركيا، وسأجتمع مع قادتهم".
وأضاف أنه يريد أن يشكل مع تلك البلدان، فضلا عن مصر والأردن والإمارات والفلسطينيين "شراكة إقليمية لمواجهة أزمة المناخ".
وكشفت وسائل إعلام تركية عن أن زيارة هرتزوغ للبلاد ستكون في التاسع والعاشر من مارس/ آذار، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التعاون في مجال الطاقة سيناقش خلال الزيارة.
يشار إلى أنه على الرغم من أن منصب هرتزوغ شرفي إلى حد كبير، فإنه يعزز الدبلوماسية الإسرائيلية الهادفة لتحسين العلاقات مع أنقرة، التي تندد بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وتطمح إسرائيل إلى أن تنهي تركيا دعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فيما سعت لطمأنة اليونان وقبرص بأن علاقاتها معهما ستبقى راسخة.
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