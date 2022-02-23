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سلطات لوغانسك: هجوم إرهابي يستهدف مستودع أتوبيس في مدينة لوغانسك
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيس-وزراء-اليابان-فرض-عقوبات-على-روسيا-بعد-اعترافها-بدونيتسك-ولوهانسك-1059027039.html
رئيس وزراء اليابان: فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بدونيتسك ولوهانسك
رئيس وزراء اليابان: فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بدونيتسك ولوهانسك
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستفرض عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T02:21+0000
2022-02-23T02:21+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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طوكيو- سبوتنيك . وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء "قررت بلادنا فرض العقوبات التالية: وقف إصدار التأشيرات لممثلي الجمهوريتين، وتجميد رؤوس الأموال، وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين، وإيداع الديون السيادية الروسية الجديدة وتشغيلها".وأضاف: "وسنقرر تفاصيل هذه الإجراءات وسنتخذ الإجراءات اللازمة دون تأخير".وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كومينترنوفو-في-دونباس-1059024903.html
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أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء اليابان: فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بدونيتسك ولوهانسك

02:21 GMT 23.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستفرض عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.
طوكيو- سبوتنيك . وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء "قررت بلادنا فرض العقوبات التالية: وقف إصدار التأشيرات لممثلي الجمهوريتين، وتجميد رؤوس الأموال، وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين، وإيداع الديون السيادية الروسية الجديدة وتشغيلها".
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس
أمس, 21:39 GMT
وأضاف: "وسنقرر تفاصيل هذه الإجراءات وسنتخذ الإجراءات اللازمة دون تأخير".
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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