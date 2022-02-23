رئيس وزراء اليابان: فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بدونيتسك ولوهانسك
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستفرض عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.
طوكيو- سبوتنيك . وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء "قررت بلادنا فرض العقوبات التالية: وقف إصدار التأشيرات لممثلي الجمهوريتين، وتجميد رؤوس الأموال، وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين، وإيداع الديون السيادية الروسية الجديدة وتشغيلها".
وأضاف: "وسنقرر تفاصيل هذه الإجراءات وسنتخذ الإجراءات اللازمة دون تأخير".
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.
وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.
ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.
ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".