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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيس-وزراء-لاتفيا-روسيا-تنقل-قوات-ودبابات-إلى-شرق-أوكرانيا-1059063702.html
رئيس وزراء لاتفيا: روسيا تنقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا
رئيس وزراء لاتفيا: روسيا تنقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا
قال رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريغانيس كارينش اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية بدأت الانتقال إلى "المنطقة الشرقية من أوكرانيا"، في تصريحات منافية للمعلومات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T16:43+0000
2022-02-23T16:43+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأخبر رئيس وزراء الدولة العضو في حلف الناتو شبكة "سي إن إن": "وفقا للمعلومات المتوفرة لدي، فإن بوتين ينقل قوات ودبابات إضافية إلى أراضي دونباس المحتلة. وفقا لأي مفهوم، فإن هذا يعتبر عبورا لأراضي ذات سيادة لدولة مجاورة".وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/كييف-مقتل-جندي-أوكراني-في-قصف-على-أراضينا-1059060399.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

رئيس وزراء لاتفيا: روسيا تنقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا

16:43 GMT 23.02.2022
© REUTERS / BELTA المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة بريست، بيلاروسيا 19 فبراير 2022
 المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة بريست، بيلاروسيا 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / BELTA
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قال رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريغانيس كارينش اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية بدأت الانتقال إلى "المنطقة الشرقية من أوكرانيا"، في تصريحات منافية للمعلومات الواردة من موسكو.
وأخبر رئيس وزراء الدولة العضو في حلف الناتو شبكة "سي إن إن": "وفقا للمعلومات المتوفرة لدي، فإن بوتين ينقل قوات ودبابات إضافية إلى أراضي دونباس المحتلة. وفقا لأي مفهوم، فإن هذا يعتبر عبورا لأراضي ذات سيادة لدولة مجاورة".
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تغطية أحداث دونباس
كييف: مقتل جندي أوكراني وإصابة آخر في قصف على أراضينا
15:54 GMT
وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".
ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
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