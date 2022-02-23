https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيس-وزراء-لاتفيا-روسيا-تنقل-قوات-ودبابات-إلى-شرق-أوكرانيا-1059063702.html
رئيس وزراء لاتفيا: روسيا تنقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا
رئيس وزراء لاتفيا: روسيا تنقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا
قال رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريغانيس كارينش اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية بدأت الانتقال إلى "المنطقة الشرقية من أوكرانيا"، في تصريحات منافية للمعلومات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T16:43+0000
2022-02-23T16:43+0000
2022-02-23T16:43+0000
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وأخبر رئيس وزراء الدولة العضو في حلف الناتو شبكة "سي إن إن": "وفقا للمعلومات المتوفرة لدي، فإن بوتين ينقل قوات ودبابات إضافية إلى أراضي دونباس المحتلة. وفقا لأي مفهوم، فإن هذا يعتبر عبورا لأراضي ذات سيادة لدولة مجاورة".وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/كييف-مقتل-جندي-أوكراني-في-قصف-على-أراضينا-1059060399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
رئيس وزراء لاتفيا: روسيا تنقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا
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قال رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريغانيس كارينش اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية بدأت الانتقال إلى "المنطقة الشرقية من أوكرانيا"، في تصريحات منافية للمعلومات الواردة من موسكو.
وأخبر رئيس وزراء الدولة العضو في حلف الناتو شبكة "سي إن إن": "وفقا للمعلومات المتوفرة لدي، فإن بوتين ينقل قوات ودبابات إضافية إلى أراضي دونباس المحتلة. وفقا لأي مفهوم، فإن هذا يعتبر عبورا لأراضي ذات سيادة لدولة مجاورة".
وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن
، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".
ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات
وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.