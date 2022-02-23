https://arabic.sputniknews.com/20220223/رسميا-رابطة-الدوري-الإسباني-تعلن-موعد-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة-1059051374.html
رسميا... رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
رسميا... رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا، اليوم الأربعاء، موعد لقاء كلاسيكو الدور الثاني في الليغا، بين ريال مدريد وبرشلونة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:30+0000
2022-02-23T13:30+0000
2022-02-23T13:30+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
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الدوري الإسباني
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وحسب بيان الرابطة، سيقام لقاء الكلاسيكو في الجولة 29 على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 20 مارس/ آذار المقبل في تمام الساعة 8 مساء، بتوقيت غرينتش.وكان ريال مدريد قد حسم لقاء كلاسيكو الدور الأول على ملعب كامب نو، بنتيجة 2-1. وستكون هذه أول زيارة لبرشلونة تحت قيادة مدربه تشافي إلى ملعب سانتياغو برنابيو، وثاني كلاسيكو للمدرب بعد مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض الشهر الماضي حينما خسر البارسا بصعوبة 3-2.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع، برصيد 42 نقطة من 24 مباراة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني
رسميا... رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا، اليوم الأربعاء، موعد لقاء كلاسيكو الدور الثاني في الليغا، بين ريال مدريد وبرشلونة.
وحسب بيان الرابطة، سيقام لقاء الكلاسيكو في الجولة 29 على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 20 مارس/ آذار المقبل في تمام الساعة 8 مساء، بتوقيت غرينتش.
وكان ريال مدريد
قد حسم لقاء كلاسيكو الدور الأول على ملعب كامب نو، بنتيجة 2-1.
وستكون هذه أول زيارة لبرشلونة
تحت قيادة مدربه تشافي إلى ملعب سانتياغو برنابيو، وثاني كلاسيكو للمدرب بعد مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض الشهر الماضي حينما خسر البارسا بصعوبة 3-2.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني
، برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع، برصيد 42 نقطة من 24 مباراة.