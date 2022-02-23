https://arabic.sputniknews.com/20220223/روسيا-تأسف-لوقف-ألمانيا-ترخيص-نورد-ستريم-2-والدبيبة-يتمسك-بالحكومة-ويعد-بانتخابات-الصيف-المقبل-1059055605.html

روسيا تأسف لوقف ألمانيا ترخيص "نورد ستريم 2" والدبيبة يتمسك بالحكومة ويعد بانتخابات الصيف المقبل

روسيا تأسف لوقف ألمانيا ترخيص "نورد ستريم 2" والدبيبة يتمسك بالحكومة ويعد بانتخابات الصيف المقبل

في الوقت الذي أعربت فيه الرئاسة الروسية عن أسفها لتعليق ألمانيا المصادقة على مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T14:35+0000

2022-02-23T14:35+0000

2022-02-23T14:35+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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23~2 Sputnik World روسيا تأسف لقرار ألمانيا وقف ترخيص مشروع نورد ستريم 2

روسيا تأسف لقرار ألمانيا وقف ترخيص مشروع نورد ستريم 2قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 المصمم لمضاعفة تدفق الغاز من روسيا مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وأشار إلى أن الكرملين يأمل بأن يكون تأجيل نورد ستريم 2 مؤقتا.سياسيا أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يعلن أن القوات الروسية سترسل إلى دونباس في هذه اللحظة.وقال بوتين إنه من المستحيل التنبؤ بأي مخطط محدد للإجراءات الممكنة، فهذا يعتمد على الوضع الذي يتطور على الأرض. وتابع أن أفضل حل لهذه المشكلة، هو أن يحافظ الزملاء في الدول الغربية على ما يسمى ماء الوجه، وأن ترفض سلطات كييف الحالية بنفسها الانضمام إلى الناتو وتلتزم الحياد.وأضاف عجافة أنه يمكن القول إن: الأزمة الأوكرانية تم استغلالها كفرصة لإيقاف هذا المشروع لكنه منذ فترة طويلة ظل نوعا من الخطر الاستراتيجي على الصعيد الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها من دول أوروبا الشرقية، وعلى كل حال فأمر إيقاف نورد ستريم 2 ووقف ترخيصه سيجلب الضرر للجميع كل حسب حاجته إلى الخط.الدبيبة يتمسك بموقفة من عدم التنحي عن السلطة ويعد بانتخابات في الصيف المقبلأعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة عن خطة لإجراء انتخابات في الصيف، مع سعيه للبقاء في السلطة برغم محاولة البرلمان إزاحته لتعيين حكومة جديدة.وجدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد، تعهده بعدم التنحي إلا بعد انتخابات وطنية، متحديا تعيين البرلمان لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خليفة له في رئاسة الوزراء.وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية ستجري انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران. وأضاف أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسام وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى.وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال الكاتب والمحلل الليبي السنوسي إسماعيل، إن الدبيبة حينما كُلف من البرلمان كان ذلك من أجل إنجاز الانتخابات وهو لم يتمكن من ذلك وأيضا لم يتمكن من إنجاز الملفات الأساسية التي كلف بها بل أقحم نفسه في قائمة المرشحين ولم يلتزم بتعهده ما تسبب في إشكالية كبيرة بل شكا المرشحون من عدم توفر فرصة عادلة لهم، كما أنه يوفر لنفسه دعاية انتخابية من مال الدولة، لذا اتجه البرلمان للتوافق على تكليف رئيس وزراء جديد.وأضاف السنوسي أنه ربما يكون هناك أطراف دولية بشكل غير مباشر تلمح إلى إمكانية حدوث انقسام جديد بحيث تتحول ليبيا إلى حكومتين لكن هذا مستبعد لأن باشا أغا لم يذهب إلى أي مدينة أخرى وهو سيأتي إلى طرابلس وسيستلم السلطة ممن يسلم السلطة من الوزراء ومن لن يسلم ستكون هناك حلول منها الوساطات وإمكانية فرض القانون وهناك استبدال للصلاحيات والسلطات، وبالتالي ربما يصبح في الأمر مماحكات ومناكفات وصراعات لكن يمكن حلها على كل حال.أمريكا توافق على صفقة عسكرية للكويت مقابل مليار دولارذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لحكومة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر وزارة الدفاع الكويتية وما يتعلق به من عتاد مقابل تكلفة تبلغ مليار دولار.في حديثه لعالم سبوتنيك قال كتور محمد الدوسري، الصحفي والكاتب الكويتي، إن كل دول المنطقة بشكل عام تحتاج إلى التسليح باعتبارها تعاني دائما من توترات وحروب وتأثير الجماعات الإرهابية وأيضا الصراعات السياسية التي تصل في حدتها بعض الأحيان إلى الاشتباك العسكري لذا فمن الطبيعي أن تسعى دول المنطقة إلى تعزيز قوتها حفاظا على أمنها واستقرارها.وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية نتحدث الآن عن انتعاش الميزانية الكويتية بعد الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط عالميا ومردودات صناديق الاستثمار الكويتية خلال السنتين الماضيتين لذا لا يوجد مشاكل مالية كبيرة تعيق هذه الصفقات، لكن قد يكون هناك ترتيبات أو اعتراضات من بعض أعضاء مجلس الأمة، باعتبار أن صرف مثل هذه الأموال يجب أن يكون في أوجه مختلفة بخلاف الجانب العسكري خاصة وأن هناك احتياجات أساسية قد تكون أكثر أهمية.

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