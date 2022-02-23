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https://arabic.sputniknews.com/20220223/زاخاروفا-تعلق-على-كلام-ليز-تروس-بشأن-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1059049499.html
زاخاروفا تعلق على كلام ليز تروس بشأن العقوبات المفروضة على روسيا
زاخاروفا تعلق على كلام ليز تروس بشأن العقوبات المفروضة على روسيا
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلام وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن العقوبات المفروضة على روسيا والمساعدات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:59+0000
2022-02-23T12:59+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استعدادها لتقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا، فضلاً عن تقديم مساعدة اقتصادية مباشرة.وكتب زاخاروفا على تلغرام: "الدبلوماسية الرقمية للشركاء الغربيين في طريقها إلى التقدم. ليز تروس: "نحن نستخدم ثقلنا الاقتصادي لإيذاء روسيا ودعم الشعب الأوكراني. "أي أن الشعب الروسي يتعرض للأذى، والشعب الأوكراني ينغمس في الديون".وأضافت "كل هذا تقوم به" القوة الاقتصادية "التي جمعتها الإمبراطورية البريطانية من سنوات عديدة من معاناة شعوب مستعمراتها. وقعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك.في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستفرض عقوبات على خمسة بنوك روسية، ولا سيما بنك روسيا وجينبانك وبرومسفايزبانك وبنك البحر الأسود للتنمية والتعمير وبنك التوفير الصناعي، وكذلك ضد رجال الأعمال غينادي تيمشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر الدخول.
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روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تعلق على كلام ليز تروس بشأن العقوبات المفروضة على روسيا

12:59 GMT 23.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلام وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن العقوبات المفروضة على روسيا والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استعدادها لتقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا، فضلاً عن تقديم مساعدة اقتصادية مباشرة.
وكتب زاخاروفا على تلغرام: "الدبلوماسية الرقمية للشركاء الغربيين في طريقها إلى التقدم. ليز تروس: "نحن نستخدم ثقلنا الاقتصادي لإيذاء روسيا ودعم الشعب الأوكراني. "أي أن الشعب الروسي يتعرض للأذى، والشعب الأوكراني ينغمس في الديون".
وأضافت "كل هذا تقوم به" القوة الاقتصادية "التي جمعتها الإمبراطورية البريطانية من سنوات عديدة من معاناة شعوب مستعمراتها.
وقعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك.
في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستفرض عقوبات على خمسة بنوك روسية، ولا سيما بنك روسيا وجينبانك وبرومسفايزبانك وبنك البحر الأسود للتنمية والتعمير وبنك التوفير الصناعي، وكذلك ضد رجال الأعمال غينادي تيمشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر الدخول.
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