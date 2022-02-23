https://arabic.sputniknews.com/20220223/زرافة-تداعب-رضيعا-في-حديقة-حيوان-أمريكية-فيديو-1059045943.html
زرافة تداعب رضيعا في حديقة حيوان أمريكية... فيديو
زرافة تداعب رضيعا في حديقة حيوان أمريكية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا طريفا بين زرافة وطفل رضيع في إحدى حدائق الحيوانات الأمريكية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:58+0000
2022-02-23T11:58+0000
2022-02-23T12:18+0000
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وقال ناشرو الفيديو إن هذا الموقف حدث يوم الأحد 20 فبراير/شباط الجاري في حديقة حيوان بمدينة ستراتفورد بولاية ميسوري الأمريكية.وأوضح والد الطفل الرضيع الذي ظهر في الفيديو، أنهم كانوا في رحلة "سفاري" لحديقة حيوانات برية في ولاية ميسوري عندما التقوا بأقرب ذكر زرافة، والذي بدا معجبا للغاية برضيعهم بيكيت.وراح ذكر الزرافة يداعب رأس الرضيع، فيما لم يخف الأخير وظل واقفا مستمتعا بمداعبة الحيوان الأليف له، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
زرافة تداعب رضيعا في حديقة حيوان أمريكية... فيديو
11:58 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا طريفا بين زرافة وطفل رضيع في إحدى حدائق الحيوانات الأمريكية.
وقال ناشرو الفيديو إن هذا الموقف حدث يوم الأحد 20 فبراير/شباط الجاري في حديقة حيوان بمدينة ستراتفورد بولاية ميسوري الأمريكية.
وأوضح والد الطفل الرضيع الذي ظهر في الفيديو، أنهم كانوا في رحلة "سفاري" لحديقة حيوانات برية في ولاية ميسوري عندما التقوا بأقرب ذكر زرافة، والذي بدا معجبا للغاية برضيعهم بيكيت.
وراح ذكر الزرافة يداعب رأس الرضيع، فيما لم يخف الأخير وظل واقفا مستمتعا بمداعبة الحيوان الأليف له، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور.