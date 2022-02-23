https://arabic.sputniknews.com/20220223/زيادة-الطلب-على-دروس-العبرية-في-غزة-مع-تخفيف-إسرائيل-لقيود-العمل-1059048426.html

زيادة الطلب على دروس العبرية في غزة مع تخفيف إسرائيل لقيود العمل

زيادة الطلب على دروس العبرية في غزة مع تخفيف إسرائيل لقيود العمل

أفادت وسائل إعلام، بأن هناك زيادة في الطلب على دروس العبرية في غزة تزامنا مع تخفيف إسرائيل لقيود العمل، حيث يأمل الفلسطينيون الاستفادة من هذه الفرص. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T13:07+0000

2022-02-23T13:07+0000

2022-02-23T13:07+0000

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

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وحسب "رويترز"، يأتي تزايد الطلب على فصول تعليم اللغة العبرية في مراكز للغات، في أعقاب عرض جديد من إسرائيل بإتاحة تصاريح العمل.ونقلت الوكالة عن أحمد الفليت، وهو صاحب مركز لتعلم اللغات، قوله إن عدد المسجلين لتعلم اللغة العبرية زاد لأربعة أمثاله ووصل إلى 160 دارسا في الدورة الدراسية منذ بدأت إسرائيل إصدار تصاريح العمل في الربع الأخير من 2021.ويعيش في شريط غزة الساحلي الضيق حوالي 2.3 مليون فلسطيني لا يستطيعون إلى حد كبير مغادرة القطاع للبحث عن عمل في الخارج في ظل قيود تفرضها إسرائيل.وتتيح إسرائيل الآن 10 آلاف تصريح تسمح لسكان غزة بعبور الحدود للعمل في إسرائيل تمثل مصدر دخل جديد للقطاع، الذي تشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر بين سكانه تبلغ 64% بينما يصل معدل البطالة إلى 50%.ويقول اقتصاديون إنه قد يسمح للعمال بالحصول على 500 شيكل (156 دولارا) في اليوم في المتوسط، أي ما يعادل ما قد يحصل عليه البعض من العمل لمدة أسبوع في غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/فلسطينيون-يمارسون-السباحة-في-بحر-غزة-رغم-برودة-الطقس-1057311942.html

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي