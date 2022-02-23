https://arabic.sputniknews.com/20220223/زيادة-عبور-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-1059031857.html

زيادة عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

زيادة عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

زادت كمية الغاز الروسي العابر عبر أوكرانيا اليوم الأربعاء، ولا تزال طلبات الضخ منخفضة تقريبًا بنسبة ضعف الالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم" تجاه أوكرانيا، وفق... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T08:12+0000

2022-02-23T08:12+0000

2022-02-23T08:23+0000

اقتصاد

أخبار أوكرانيا

شركة غازبروم

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وأفاد بيان لمشغل نظام نقل الغاز الأوكراني بأنه بلغ التدفق الفعلي للغاز عبر محطتي سودجا وسوخرانوفكا لقياس الغاز من روسيا في 21 فبراير 50.7 مليون متر مكعب مقابل 47.7 مليون متر مكعب في اليوم السابق. وتحدثت طلبات العبور في هذه النقاط في 22 فبراير عن زيادة طفيفة محتملة في الضخ بمقدار 100 ألف متر مكعب - ما يصل إلى 50.8 مليون. نفس المؤشر اعتبارًا من 23 فبراير شهد ارتفاعا ليبلغ 61 مليون متر مكعب.هذا وانخفض عبور الغاز من روسيا عبر أوكرانيا بشكل حاد في كانون الثاني/ يناير، حيث بلغ متوسط ​​ما يقرب من نصف الكمية المتعاقد عليها والتي تبلغ 109 ملايين متر مكعب في اليوم. منذ نهاية شهر يناير، زادت شركة غازبروم من الضخ، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجياً مرة أخرى، ثم تراجعت بالكامل إلى مستويات شهر يناير.ولا يزال خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، وهو أيضًا أحد المسارات الرئيسية لشركة غازبروم لنقل الغاز إلى أوروبا، غير مطالب به من قبل الشركة الروسية. يستمر خط أنابيب الغاز في العمل في الوضع العكسي- حيث يذهب التدفق المادي للغاز من ألمانيا إلى بولندا، وليس العكس.شارف موسم التدفئة في أوروبا على نهايته، ولا يزال الطقس معتدلاً. في الوقت نفسه، ازداد توليد الكهرباء من مصادر متجددة في الأيام الأخيرة، إذ بلغ متوسط ​​حصة توليد الرياح في إنتاج الكهرباء 25.2% الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 8% أكثر من سابقتها، عندما وصل الرقم إلى متوسط ​​17.2%. وكان الرقم يوم الاثنين عند مستوى 29.2% ويوم الثلاثاء 23.8%، وفقا لبيانات من مركز " Wind Europe".في نفس الوقت، يتم ملء مرافق تخزين الغاز الأوروبية عند الحد الأدنى. في صباح يوم 22 فبراير، كانت النسبة 30.7%، أي أقل بنحو 12 نقطة مئوية من المتوسط ​​لذلك التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية. عادة، يستمر سحب الغاز من منشآت التخزين حتى نهاية شهر مارس.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/وزير-الاقتصاد-الألماني-مشروع-التيار-الشمالي-2-يمكن-أن-يتوقف-تماما--1059030601.html

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اقتصاد, أخبار أوكرانيا, شركة غازبروم