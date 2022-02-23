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"زيارة الفجر"... السيسي يفاجئ طلاب الكلية الحربية.. صور
"زيارة الفجر"... السيسي يفاجئ طلاب الكلية الحربية.. صور
تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مقر الكلية الحربية رفقة عدد من قادة القوات المسلحة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:22+0000
2022-02-23T11:22+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيسي قام بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.وقال متحدث الرئاسة إن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية.ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية صورا تظهر قيادة السيسي دراجة هوائية أثناء توجهه إلى مبنى الكلية الحربية، وكذلك وهو يتابع تدريبات الطلاب.وأشار متحدث الرئاسة إلى أن السيسي وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بينه والطلبة، "تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري ".وأضاف أن السيسي أوضح "مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن".ووجه السيسي طلاب الكلية "بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب".
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن

"زيارة الفجر"... السيسي يفاجئ طلاب الكلية الحربية.. صور

11:22 GMT 23.02.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مقر الكلية الحربية رفقة عدد من قادة القوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيسي قام بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.
وقال متحدث الرئاسة إن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية.
ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية صورا تظهر قيادة السيسي دراجة هوائية أثناء توجهه إلى مبنى الكلية الحربية، وكذلك وهو يتابع تدريبات الطلاب.
وأشار متحدث الرئاسة إلى أن السيسي وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بينه والطلبة، "تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري ".
وأضاف أن السيسي أوضح "مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن".
ووجه السيسي طلاب الكلية "بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب".
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