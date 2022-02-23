https://arabic.sputniknews.com/20220223/زيلينسكي-كييف-تحتاج-لضمانات-أمنية-بما-في-ذلك-من-روسيا-1059054392.html
زيلينسكي: كييف تحتاج لضمانات أمنية بما في ذلك من روسيا
زيلينسكي: كييف تحتاج لضمانات أمنية بما في ذلك من روسيا
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن مذكرة بودابست لا تعمل، لذا تحتاج كييف إلى ضمانات أمنية واضحة ومحددة الآن، بما في ذلك ضمانات من... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:26+0000
2022-02-23T14:26+0000
2022-02-23T14:26+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف الرئيس الأوكراني في إفادة صحفية: " ليس سرا أن" مذكرة بودابست لا تعمل، وأنا وأنت نفهم بوضوح أنه لا توجد أوهام بأن أوكرانيا اليوم ليست في أي من هذه التحالفات. ندافع عن أنفسنا بدعم من شركائنا". وأشار إلى أن البنية الأمنية في العالم وأوروبا تتطلب التجديد.يذكر أنه في عام 1994 ، وقعت أوكرانيا على مذكرة بودابست، التي تتنازل عن ثالث أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم مقابل وعد من الدول الموقعة الأخرى بالحفاظ على سلامته.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجؤوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: كييف تحتاج لضمانات أمنية بما في ذلك من روسيا
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن مذكرة بودابست لا تعمل، لذا تحتاج كييف إلى ضمانات أمنية واضحة ومحددة الآن، بما في ذلك ضمانات من روسيا.
وأضاف الرئيس الأوكراني في إفادة صحفية: " ليس سرا أن" مذكرة بودابست لا تعمل، وأنا وأنت نفهم بوضوح أنه لا توجد أوهام بأن أوكرانيا اليوم ليست في أي من هذه التحالفات. ندافع عن أنفسنا بدعم من شركائنا". وأشار إلى أن البنية الأمنية في العالم وأوروبا تتطلب التجديد.
وتابع قائلا: "الأوكرانيون يموتون، لذلك أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية واضحة وملموسة الآن. لأننا نريد أن نعرف أنه يمكننا حماية شعبنا ومنازلنا وليس أنفسنا فقط. من المهم جدًا هنا أن يكون هناك دعم من شركاء آخرين. ومع حقيقة أن لدينا اليوم 150 ألف جندي روسي على الحدود، مع حقيقة أن الأراضي المحتلة مؤقتًا، أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من بين هذه الدول التي تقدم ضمانات أمنية واضحة ".
يذكر أنه في عام 1994 ، وقعت أوكرانيا
على مذكرة بودابست، التي تتنازل عن ثالث أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم مقابل وعد من الدول الموقعة الأخرى بالحفاظ على سلامته.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجؤوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.