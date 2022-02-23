https://arabic.sputniknews.com/20220223/زيلينسكي-كييف-تحتاج-لضمانات-أمنية-بما-في-ذلك-من-روسيا-1059054392.html

زيلينسكي: كييف تحتاج لضمانات أمنية بما في ذلك من روسيا

زيلينسكي: كييف تحتاج لضمانات أمنية بما في ذلك من روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن مذكرة بودابست لا تعمل، لذا تحتاج كييف إلى ضمانات أمنية واضحة ومحددة الآن، بما في ذلك ضمانات من... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T14:26+0000

2022-02-23T14:26+0000

2022-02-23T14:26+0000

أخبار أوكرانيا

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وأضاف الرئيس الأوكراني في إفادة صحفية: " ليس سرا أن" مذكرة بودابست لا تعمل، وأنا وأنت نفهم بوضوح أنه لا توجد أوهام بأن أوكرانيا اليوم ليست في أي من هذه التحالفات. ندافع عن أنفسنا بدعم من شركائنا". وأشار إلى أن البنية الأمنية في العالم وأوروبا تتطلب التجديد.يذكر أنه في عام 1994 ، وقعت أوكرانيا على مذكرة بودابست، التي تتنازل عن ثالث أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم مقابل وعد من الدول الموقعة الأخرى بالحفاظ على سلامته.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجؤوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

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أخبار أوكرانيا