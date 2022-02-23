https://arabic.sputniknews.com/20220223/زيلينسكي-يصدر-مرسوما-بفرض-حالة-الطوارئ-في-أوكرانيا-1059065909.html

زيلينسكي يصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في أوكرانيا

زيلينسكي يصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في أوكرانيا

اقترح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على البرلمان الأوكراني فرض حالة الطوارئ في البلاد، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اعتبارًا من الساعة 01:00 بتوقيت... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T17:40+0000

2022-02-23T17:40+0000

2022-02-23T17:40+0000

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وينص المرسوم النشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، على فرض حالة الطوارئ من 00:00 (01:00 بتوقيت موسكو) في 24 فبراير 2022 لمدة 30 يومًا، في عموم أوكرانيا، ولم يذكر المرسوم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التي اعترف الرئيس بوتين باستقلالهما.وفي وقت سابق، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسي دانيلوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لمدة 30 يومًا، ويمكن تمديدها حتى 60 يومًا.وقال دنيلوف خلال إحاطة إعلامية: "تمت مناقشة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتم إتخاذ القرار. وفقًا لتشريعاتنا، يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على هذا القرار في غضون 48 دقيقة ... سيتم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، مضيفَا أنه سيتم تشديد الإجراءات أو تخفيفها حسب الوضع في أجزاء مختلفة من البلاد.وتابع دنيلوف: "أما بالنسبة للتعبئة العامة. يتم اتخاذ هذا القرار بشكل منفصل. وحتى الآن، لا يوجد مثل هذا القرار، وإذا لزم الأمر، سيتم تطبيقه".حالة الطوارئ هي نظام قانوني خاص يمكن تقديمه مؤقتًا في أوكرانيا أو في بعض مناطقها في حالة حدوث حالات طوارئ خطيرة بشكل خاص ذات طبيعة من صنع الإنسان وطبيعية (كوارث طبيعية، كوارث، خاصة الحرائق الكبيرة، استخدام والأوبئة والأوبئة، وما إلى ذلك).يتم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا أو في بعض مناطقها بمرسوم صادر عن رئيس أوكرانيا، رهنا بموافقة البرلمان في غضون يومين من تاريخ طلب رئيس الدولة.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسومي الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.على إثر ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية قرارها الأخير بالاعتراف باستفلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما أوضح المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل أن تلك العقوبات لن تطال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيضا الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ستشمل مؤسستين ماليتين رئيسيتين إضافة إلى عقوبات على النخبة الروسية وأفراد أسرهم في الفترة المقبلة.

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