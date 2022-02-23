https://arabic.sputniknews.com/20220223/سفير-روسيا-لدى-ألمانيا-يعتبر-قرارها-تجميد-التيار-الشمالي-2-وليد-ضغوط-خارجية-1059042756.html

سفير روسيا لدى ألمانيا يعتبر قرارها تجميد "التيار الشمالي-2" وليد "ضغوط خارجية"

سفير روسيا لدى ألمانيا يعتبر قرارها تجميد "التيار الشمالي-2" وليد "ضغوط خارجية"

أعرب السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشايف، اليوم الأربعاء، عن "أمله في أن يكون قرار السلطات الألمانية بشأن نورد ستريم 2، أو (التيار الشمالي2)، مؤقتًا وأن تسود... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T11:01+0000

2022-02-23T11:01+0000

2022-02-23T11:01+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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وصرح نيتشايف للصحفيين الروس بعد وضع أكاليل الزهور في النصب التذكاري للجنود السوفيت الذين سقطوا في برلين: "نأسف للإعلان عن أن السلطات الألمانية ستعلق إصدار التصاريح، فلقد صرحت الحكومة الألمانية دائمًا من قبل، بأن نورد ستريم مشروع تجاري اقتصادي بحت، لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالأحداث السياسية، ولكن الآن هذا هو الموقف، على ما يبدو، قد نتج عن الضغط النشط من زملائنا في الخارج يتغير".وأعرب نيتشايف عن أمله في إطلاق خط الأنابيب في نهاية المطاف، حيث قال: "أعتقد أن نورد ستريم ضروري، أولاً وقبل كل شيء، لأمن الطاقة في أوروبا، حيث يستفيد كل من سكان ألمانيا وأوروبا، وضروري للاقتصاد، الذي يتطلب موارد منه، وأتمنى بشدة أن يكون هذا البيان هو إجراء مؤقت، وفي النهاية تنتصر الحكمة والبراغماتية".وانتقد رئيس لجنة البوندستاغ الألمانية للمناخ والطاقة، كلاوس إرنست، البيان المتعلق بتعليق اعتماد "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي-2) على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وصف نائب البوندستاغ في مقابلة مع RBC، قرار الحكومة الألمانية بأنه "إشكالي" ، لأن مثل هذا الإجراء بشأن خط أنابيب الغاز يؤثر أيضا على أوروبا. وبحسبه، فإن الوضع مع المشروع الروسي قد يتغير.وقال إرنست: "لم يتم إيقافه بشكل نهائي. هذا يشير إلى تعليق الشهادة، وبدون الحصول على شهادة، لا يمكن إطلاق خط أنابيب الغاز".

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