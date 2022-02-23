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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/سلطات-لوغانسك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-114-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1059026934.html
سلطات لوغانسك: القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك وقف إطلاق النار 114 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
سلطات لوغانسك: القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك وقف إطلاق النار 114 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في اليوم الماضي في جمهورية لوغانسك الشعبية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T02:02+0000
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تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال مكتب ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية، في بيان إنه "تم تسجيل ما مجموعه 114 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في 22 شباط/ فبراير 2022".وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أوكرانيا-ترحب-بالعقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-1059026783.html
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أخبار أوكرانيا

سلطات لوغانسك: القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك وقف إطلاق النار 114 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

02:02 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 02:04 GMT 23.02.2022)
© Sputnik . Максим Захаровأحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية سوكولنيكي بمنطقة لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية سوكولنيكي بمنطقة لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Максим Захаров
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انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في اليوم الماضي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال مكتب ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية، في بيان إنه "تم تسجيل ما مجموعه 114 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في 22 شباط/ فبراير 2022".
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تغطية أحداث دونباس
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01:26 GMT
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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