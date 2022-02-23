https://arabic.sputniknews.com/20220223/سهم-أرامكو-السعودية-يسجل-ارتفاعا-غير-مسبوق-1059049835.html
سهم "أرامكو" السعودية يسجل ارتفاعا غير مسبوق
سهم "أرامكو" السعودية يسجل ارتفاعا غير مسبوق
سجل سهم شركة أرامكو السعودية، أعلى إغلاق، اليوم الأربعاء، في نهاية تعاملات البورصة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-23T13:09+0000
2022-02-23T13:09+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأغلقت الأسهم السعودية، في نهاية جلسة اليوم، بضغط قطاع البنوك وارتفاع أسهم أرامكو السعودية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".ورغم تراجع المؤشر العام في نهاية التعاملات، إلا أن سهم أرامكو، دعم من أداء المؤشر العام.وارتفع سهم أرامكو بـ 3.3 في المئة، حيث سجل بذلك أعلى إغلاق له منذ إدراجه عند مستوى 40.55 ريال للسهم.وشهد المؤشر العام بنهاية تعاملات تراجعا بـ 34 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المئة، حيث أغلق عند مستوى 12527 نقطة، بينما بلغت السيولة المتداولة 10.4 مليار ريال.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/السعودية-تنقل-4-من-أسهم-أرامكو-إلى-صندوق-الاستثمارات-العامة-1058477120.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
سهم "أرامكو" السعودية يسجل ارتفاعا غير مسبوق
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سجل سهم شركة أرامكو السعودية، أعلى إغلاق، اليوم الأربعاء، في نهاية تعاملات البورصة.
وأغلقت الأسهم السعودية، في نهاية جلسة اليوم، بضغط قطاع البنوك وارتفاع أسهم أرامكو السعودية، بحسب صحيفة "الاقتصادية
".
ورغم تراجع المؤشر العام في نهاية التعاملات، إلا أن سهم أرامكو، دعم من أداء المؤشر العام.
وارتفع سهم أرامكو
بـ 3.3 في المئة، حيث سجل بذلك أعلى إغلاق له منذ إدراجه عند مستوى 40.55 ريال للسهم.
وشهد المؤشر العام بنهاية تعاملات تراجعا بـ 34 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المئة، حيث أغلق عند مستوى 12527 نقطة، بينما بلغت السيولة المتداولة 10.4 مليار ريال.