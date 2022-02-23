https://arabic.sputniknews.com/20220223/شركة-سعودية-كبرى-تنهي-التعاقد-مع-موظف-عربي-أساء-للمملكة-عبر-تويتر-1059031200.html
شركة سعودية كبرى تنهي التعاقد مع موظف عربي أساء للمملكة عبر تويتر
شركة سعودية كبرى تنهي التعاقد مع موظف عربي أساء للمملكة عبر تويتر
أنهت شركة "إس تي سي" للاتصالات في السعودية، التعاقد مع موظف يحمل جنسية إحدى الدول العربية بعدما تبين أنه نشر تغريدات مسيئة للمملكة قبل سنوات. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:38+0000
2022-02-23T07:38+0000
2022-02-23T07:38+0000
السعودية
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877522_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_e4c03aa59f11af2af3f7a4b0383dfd08.jpg
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية وسم "#مدير_سوري_يسئ_للسعودية" عن شخص قيل إنه يعمل في شركة الاتصالات السعودية وغرد بتغريدات مسيئة للمملكة عبر حسابه.وردت الشركة في بيان أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة، فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده.وأكدت أن القرار جاء من منطلق حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسيء له بأي شكل من الأشكال.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b0add2a0c1722984e8466bd40bd50644.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, مجتمع
شركة سعودية كبرى تنهي التعاقد مع موظف عربي أساء للمملكة عبر تويتر
تابعنا عبر
أنهت شركة "إس تي سي" للاتصالات في السعودية، التعاقد مع موظف يحمل جنسية إحدى الدول العربية بعدما تبين أنه نشر تغريدات مسيئة للمملكة قبل سنوات.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
في الأيام القليلة الماضية وسم "#مدير_سوري_يسئ_للسعودية" عن شخص قيل إنه يعمل في شركة الاتصالات السعودية وغرد بتغريدات مسيئة للمملكة عبر حسابه.
وردت الشركة في بيان أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة، فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده.
ثم أعلنت الشركة في بيان جديد أنها بعد التقصي فيما أثير عن إساءة أحد المنسوبين لها من جنسية عربية للسعودية
عبر تغريدات له منذ سنوات، قررت إنهاء التعاقد معه، وإحالة الموضوع للجهات المعنية.
وأكدت أن القرار جاء من منطلق حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسيء له بأي شكل من الأشكال.