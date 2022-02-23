https://arabic.sputniknews.com/20220223/شكرًا-لروسيا-على-استقبالناأول-مخيم-لإيواء-اللاجئين-في-مقاطعة-روستوف-1059035607.html

"شكرا لروسيا على استقبالنا"... أول مخيم لإيواء اللاجئين في مقاطعة روستوف

"شكرا لروسيا على استقبالنا"... أول مخيم لإيواء اللاجئين في مقاطعة روستوف

منذ الإعلان عن إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك إلى أراضي روسيا، كان مخيم زفيزدا أول من استقبل اللاجئين - يقع في مزرعة روجوك، بالقرب من... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T08:44+0000

2022-02-23T08:44+0000

2022-02-23T08:48+0000

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أصبحت أراضي مخيم الأطفال "زفيزدا" أول نقطة إيواء مؤقت للمدنيين، والتي كان على وزارة حالات الطوارئ نشره على أراضي روسيا. إنه صغير نسبيًا - مصمم لـ 380 شخصًا فقط. في الوقت نفسه، تتم تدفئته على مدار العام، ويعتبر من أفضل الأماكن للاسترخاء على ساحل بحر آزوف. اتضح أنه أقرب نقطة إلى الحدود - لذلك تقرر إرسال أول تدفق للاجئين إلى هنا.تبين أن ناتاليا كراسنورودسكايا، وهي من سكان قرية تيلمانوفو، كانت واحدة من أولئك الذين تمكنوا من المغادرة مع أسرتها إلى روسيا قبل ساعات قليلة من إعلان الإخلاء الجماعي.وقالت: "جئت إلى هنا مع طفلين: أحدهما بالغ، والآخر يبلغ من العمر 11 عامًا. وصلنا بمفردنا، ولم يجبرنا أحد على الإخلاء. تمكنا من الوصول إلى الأراضي الروسية يوم الخميس، قبل ساعات قليلة من بداية جميع الأحداث الكبيرة. اصطحبنا الأصدقاء في سيارة، ثم مشينا على الأقدام. وفي الأراضي الروسية، التقينا أيضًا بمعارف جلبونا إلى هنا، عند نقطة التفتيش".في الوقت نفسه، كانت عائلة ناتاليا من أوائل من وصلوا إلى أراضي مخيم زفيزدا. وبالتالي، كانوا من أوائل الذين انتهى بهم المطاف في مراكز إيواء اللاجئين في روسيا.وأضافت: "لقد قبلونا على الفور في الليل، عندما وصلنا. كنا من أوائل الذين وصلوا إلى زفيزدا: لقد وزعونا بسرعة كبيرة، والظروف رائعة. الطعام جيد جدًا، 3 مرات في اليوم. تشعر الأسرة بأكملها بالراحة هنا والأهم في الأمن. شكرا لروسيا على الاستقبال".ومع ذلك، لم يتم إجلاء الجميع. وبحسب ناتاليا، فإن العديد من المدنيين ليسوا مستعدين للمغادرة ويريدون البقاء في منازلهم."نحن قلقون للغاية بشأن الأقارب. بقي زوجي وأمي وعمي وخالة أطفالي في المنزل. ليس الجميع على استعداد لمغادرة المنزل والذهاب إلى المجهول، حتى لو كان الوضع آمنًا هناك".في الوقت نفسه، تأمل ناتاليا أن تتمكن هي وأطفالها من العودة إلى المنزل قريبًا."آمل حقًا أن نتمكن قريبًا من العودة إلى الوطن. هذه ليست أول عملية إجلاء لنا: في عام 2014، سافرت أيضًا إلى روسيا مع أطفالي. ثم أدركت أن التفاقم قد حدث لفترة طويلة. الآن أنا و عائلتي بأكملها نعتقد أن كل شيء سينتهي بسرعة، وسنتمكن قريبًا من أن نكون في المنزل معًا".على الرغم من الحالة المزاجية الهادئة والمتفائلة لعدد من اللاجئين، يعمل مركز المساعدة النفسية للطوارئ التابع لوزارة حالات الطوارئ في المخيم. تحدثت يكاترينا بابكينا، رئيسة المركز، عن كيفية عمل علماء النفس."بالطبع، الأحداث التي كان على الأشخاص الذين وصلوا تحملها والأيام الأخيرة قبل الوصول إلى النقاط لا يمكن إلا أن تؤثر على حالتهم النفسية. كثير من الناس لديهم قلق ومخاوف - هذا أمر طبيعي بالنسبة للوضع الحالي. نحن نعمل عن كثب مع الناس: نقدم المساعدة النفسية ونقوم بعمل إعلامي للحفاظ على الصحة العقلية".يتم تقديم المساعدة النفسية الطارئة للأطفال بشكل منفصل. تابعت يكاترينا بابكينا: "جميع الأطفال في المركز هم إما مع والديهم أو مع ممثلين رسميين. هذا جيد جدًا، لأنهم يشعرون بالهدوء بهذه الطريقة. لكن، بالطبع، يعاني الصغار أيضًا من حالة من القلق - نحن نعمل معهم أيضًا".في الوقت نفسه، وكما أكدت رئيسة مركز المساعدة النفسية الطارئة، فإن الوضع في مخيم زفيزدا هادئ بشكل عام، ولا يشعر اللاجئون بالذعر.

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روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, تقارير سبوتنيك