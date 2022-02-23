https://arabic.sputniknews.com/20220223/شمخاني-يجب-أن-تكون-قدرات-إيران-النووية-السلمية-باقية-على-الدوام-سيفا-مسلطا-على-رؤوس-ناقضي-العهود-1059028883.html

شمخاني: يجب أن تبقى قدرات إيران النووية السلمية "على الدوام" سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود

شمخاني: يجب أن تبقى قدرات إيران النووية السلمية "على الدوام" سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود

أكدت السلطات الإيرانية ضرورة أن تكون "قدراتها النووية السلمية باقية على الدوام سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم". 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T06:22+0000

2022-02-23T06:22+0000

2022-02-23T06:23+0000

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وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، عبر حسابه على تويتر، إن "قدرات إيران النووية السلمية يجب أن تبقى على الدوام سيفا، كسيف ديموقليس، مسلطا على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم".وأضاف: "في العام 2018 ، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الإسلامية استخدام هذا "الضمان الذاتي" بصورة أكبر وأكثر فاعلية".وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".كما طالب مجلس الشورى الإيراني، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6 ضمانات.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي