عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220223/شمخاني-يجب-أن-تكون-قدرات-إيران-النووية-السلمية-باقية-على-الدوام-سيفا-مسلطا-على-رؤوس-ناقضي-العهود-1059028883.html
شمخاني: يجب أن تبقى قدرات إيران النووية السلمية "على الدوام" سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود
شمخاني: يجب أن تبقى قدرات إيران النووية السلمية "على الدوام" سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود
أكدت السلطات الإيرانية ضرورة أن تكون "قدراتها النووية السلمية باقية على الدوام سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T06:22+0000
2022-02-23T06:23+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101989/40/1019894097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08d770b6a8f172f11e90d0a542453fa4.jpg
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، عبر حسابه على تويتر، إن "قدرات إيران النووية السلمية يجب أن تبقى على الدوام سيفا، كسيف ديموقليس، مسلطا على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم".وأضاف: "في العام 2018 ، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الإسلامية استخدام هذا "الضمان الذاتي" بصورة أكبر وأكثر فاعلية".وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".كما طالب مجلس الشورى الإيراني، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6 ضمانات.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101989/40/1019894097_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_39608a7b00332a4dc058010ffd65604f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

شمخاني: يجب أن تبقى قدرات إيران النووية السلمية "على الدوام" سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود

06:22 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 23.02.2022)
© badrnewsرئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© badrnews
تابعنا عبرGoogle news
أكدت السلطات الإيرانية ضرورة أن تكون "قدراتها النووية السلمية باقية على الدوام سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم".
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، عبر حسابه على تويتر، إن "قدرات إيران النووية السلمية يجب أن تبقى على الدوام سيفا، كسيف ديموقليس، مسلطا على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم".
وأضاف: "في العام 2018 ، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الإسلامية استخدام هذا "الضمان الذاتي" بصورة أكبر وأكثر فاعلية".
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".
كما طالب مجلس الشورى الإيراني، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.
وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6 ضمانات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала