https://arabic.sputniknews.com/20220223/صندوق-النقد-المحادثات-مع-تونس-حققت-تقدما-جيدا-1059066777.html

صندوق النقد: المحادثات مع تونس حققت "تقدما جيدا"

صندوق النقد: المحادثات مع تونس حققت "تقدما جيدا"

أعلن صندوق النقد الدولي أنه أحرز "تقدما جيدا" في محادثاته مع تونس المتعلقة بحزمة إصلاح اقتصادي حكومي ودعم مالي محتمل من الصندوق لتونس. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T18:20+0000

2022-02-23T18:20+0000

2022-02-23T18:20+0000

صندوق النقد الدولي

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742227_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_479d2900855c1737d2f62d90d110dc58.jpg

ونقلت "رويترز" عن المؤسسة الدولية، اليوم الأربعاء، أن المناقشات ستستمر "خلال الأسابيع المقبلة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، إن البلد العربي الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية بحاجة لإجراء "إصلاحات عميقة جدا".وذكر فاشيه، أن أهم هذه الإصلاحات هو خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".وقال ممثل صندوق النقد الدولي، إن تونس شهدت "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في عام 1956، بسبب جائحة كورونا.وجاءت تصريحات فاشية متزامنة مع فتح تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-لا-مجال-لرفع-الدعم-أو-تجميد-الأجور-1058981181.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

صندوق النقد الدولي, أخبار تونس اليوم