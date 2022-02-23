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صندوق النقد: المحادثات مع تونس حققت "تقدما جيدا"
صندوق النقد: المحادثات مع تونس حققت "تقدما جيدا"
أعلن صندوق النقد الدولي أنه أحرز "تقدما جيدا" في محادثاته مع تونس المتعلقة بحزمة إصلاح اقتصادي حكومي ودعم مالي محتمل من الصندوق لتونس. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T18:20+0000
2022-02-23T18:20+0000
صندوق النقد الدولي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت "رويترز" عن المؤسسة الدولية، اليوم الأربعاء، أن المناقشات ستستمر "خلال الأسابيع المقبلة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، إن البلد العربي الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية بحاجة لإجراء "إصلاحات عميقة جدا".وذكر فاشيه، أن أهم هذه الإصلاحات هو خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".وقال ممثل صندوق النقد الدولي، إن تونس شهدت "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في عام 1956، بسبب جائحة كورونا.وجاءت تصريحات فاشية متزامنة مع فتح تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-لا-مجال-لرفع-الدعم-أو-تجميد-الأجور-1058981181.html
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صندوق النقد الدولي, أخبار تونس اليوم

صندوق النقد: المحادثات مع تونس حققت "تقدما جيدا"

18:20 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلن صندوق النقد الدولي أنه أحرز "تقدما جيدا" في محادثاته مع تونس المتعلقة بحزمة إصلاح اقتصادي حكومي ودعم مالي محتمل من الصندوق لتونس.
ونقلت "رويترز" عن المؤسسة الدولية، اليوم الأربعاء، أن المناقشات ستستمر "خلال الأسابيع المقبلة".
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
الاتحاد العام التونسي للشغل: لا مجال لرفع الدعم أو تجميد الأجور
أمس, 08:14 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، إن البلد العربي الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية بحاجة لإجراء "إصلاحات عميقة جدا".
وذكر فاشيه، أن أهم هذه الإصلاحات هو خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".
وقال ممثل صندوق النقد الدولي، إن تونس شهدت "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في عام 1956، بسبب جائحة كورونا.
وجاءت تصريحات فاشية متزامنة مع فتح تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
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